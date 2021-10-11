До -2 і дощі: де чекати негоди в Україні вже завтра

Сьогодні буде прохолодно і половину областей накриють дощі. / Фото: Колаж: Сьогодні
Завтра в Україні ускладниться погода. Половину країни накриють дощі, а в Карпатах прогнозують морози.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Температура повітря вдень коливатиметься від +11-13 градусів на півночі та заході до +15-17 в східних та південних областях.
Вночі найтепліше буде в південних областях, де очікується +5-7 градусів. В решті регіонів температура в середньому триматиметься на рівні +3-5 градусів.
Найхолодніше буде в Карпатах – там температура вночі та вдень коливатиметься від 2 градусів морозу до 5 градусів тепла.
Де йтимуть дощі
Опади протягом дня слід чекати жителям таких областей:
- Львівської,
- Івано-Франківської,
- Закарпатської,
- Волинської,
- Рівненської,
- Тернопільської,
- Житомирської,
- Вінницької,
- Хмельницької,
- Чернівецької.
Погода на 12 жовтня. Карта Укргідрометцентру
Погода в Києві
На території столиці протягом дня буде сонячно і сухо. Очікується південно-східний вітер зі швидкістю до 3-8 м/с. Температура повітря вдень – 10-12 градусів тепла, а вночі 2-4 градуси.
Погода на 12 жовтня. Карта Укргідрометцентру
Раніше ми писали:
- Вересень у Києві був аномально холодним. Середньомісячна температура в столиці зрештою була нижчою за кліматичну норму на 1,3 градуса.
- На горі Піп Іван Чорногірський в Карпатах 9 жовтня зафіксували -9 градусів. Поки це найнижча температура повітря цієї осені.