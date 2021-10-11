До -2 и дожди: где ждать непогоды в Украине уже завтра

Сегодня будет прохладно и половину областей накроют дожди. / Фото: Коллаж: Сегодня
Завтра в Украине усложнится погода. Половину страны накроют дожди, а в Карпатах прогнозируют морозы.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Температура воздуха днем будет колебаться от +11-13 градусов на севере и западе до +15-17 в восточных и южных областях.
Ночью теплее всего будет в южных областях, где ожидается +5-7 градусов. В остальных регионах температура в среднем держаться на уровне +3-5 градусов.
Холоднее всего будет в Карпатах – там температура ночью и днем будет колебаться от 2 градусов мороза до 5 градусов тепла.
Где будут идти дожди
Осадки в течение дня следует ожидать жителям таких областей:
- Львовской,
- Ивано-Франковской,
- Закарпатской,
- Волынской,
- Ровенской,
- Тернопольской,
- Житомирской,
- Винницкой,
- Хмельницкой,
- Черновицкой.
Погода на 12 октября. Карта Укргидрометцентра
Погода в Киеве
На территории столицы в течение дня будет солнечно и сухо. Ожидается юго-восточный ветер со скоростью до 3-8 м/с. Температура воздуха днем 10-12 градусов тепла, а ночью 2-4 градуса.
Погода на 12 октября. Карта Укргидрометцентра
Ранее мы писали:
- Сентябрь в Киеве был аномально холодным. Среднемесячная температура в столице в конце концов была ниже климатической нормы на 1,3 градуса.
- На горе Поп Иван Черногорский в Карпатах 9 октября зафиксировали -9 градусов . Пока это самая низкая температура воздуха этой осенью.