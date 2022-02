"Якщо любиш – піди!" Студенти влаштували під ОП "романтичну" акцію проти Шкарлета (фото)

В Києві пройшла акція за відставку Шкарлета / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві 14 лютого студенти вийшли на масштабну акцію протесту до будівлі Офісу президента України. Вони вимагають звільнити Сергія Шкарлета з посади міністра освіти.

Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".

Минулого разу, 4 лютого, студенти прийшли під стіни Кабміну. Тоді вони зустрілися з прем'єр-міністром, який запевнив їх у підтримці.

Студенти пообіцяли, що протести відновляться, якщо їхні умови не виконають.

Протест 14 лютого

Сьогоднішню акцію присвятили Сергію Шкарлету та назвали "Якщо любиш – піди!". Станом на 10:00 біля будівлі Офісу президента зібралося близько 500 людей, однак їхня кількість збільшується.

В акції беруть участь не лише студенти Києво-Могилянської академії, але і Київського політехнічного інституту та Національного авіаційного університету.

Учасники протесту принесли плакати, багато з яких приурочені сьогоднішньому святу – Дню закоханих. На цих плакатах написи "Чекаю, коли ти станеш колишнім", "З Днем Шкарлетина", "Тобі пасує твоя відставка", "Любов зла, полюбиш і... А ми не полюбимо", "Ти міг вкрасти серце, а вкрав дисертацію", "All you need is відставка Шкарлета".

Протест студентів 14 лютого. Фото: "Сьогодні"

Студенти вимагають призначити замість Шкарлета компетентного фахівця з бездоганною репутацією в академічній спільноті. Чинного міністра звинувачують у плагіаті у його наукових роботах, а також в перевищенні своїх повноважень після того, як він не визнав вибори президента Києво-Могилянської академії.

Що відомо про ситуацію у Києво-Могилянській академії

27 січня у Києво-Могилянській академії відбувся другий тур виборів президента вишу . За посаду боролися Сергій Квіт та Олександра Гуменна.

. За посаду боролися Сергій Квіт та Олександра Гуменна. Після того як Сергій Квіт переміг, стало відомо, що під час виборів зафіксували порушення. Невідомі вкрали скриньку для голосувань. Через це Міністерство освіти призначило повторні вибори.

Студенти Києво-Могилянської академії не погодилися з рішенням міністра освіти. Вони стверджують, що скринька для голосування, яку вкрали, не була пошкоджена Студенти звинуватили Шкарлета в перевищенні повноважень.

освіти. Вони стверджують, що скринька для голосування, яку вкрали, не була пошкоджена Студенти звинуватили Шкарлета в перевищенні повноважень. Після цього під стінами Кабміну 4 лютого відбулася масштабна акція студентів. Вони вимагали відставки Сергія Шкарлета з посади міністра освіти України.

Міністерство освіти та науки вирішило відкликати наказ про проведення нових виборівпрезидента Києво-Могилянської академії. А прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що уряд не втручатиметься у виборчий процес НУ "Києво-Могилянська академія".

