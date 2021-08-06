Фазенда для горили Тоні: як в Київському зоопарку відзначать його день народження

Тоні виповнюється 47 років / Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

У неділю в Київському зоопарку – свято. Єдиному в Україні горилі-самцеві Тоні виповниться 47 років. Сайт "Сьогодні" дізнавався, які подарунки чекають довгожителя.

Особиста фазенда з гамаком і водоймою

У зоопарку горила Тоні на особливому рахунку. До нього відносяться, як до рідної людини.

"Кращий подарунок для людини – це збільшення його житлоплощі. Тому сьогодні відбудеться перший пробний випуск Тоні в новий відкритий вольєр. Його загальна площа 700 квадратних метрів. У фазенді є – особиста водойма, зручний гамак, а також багато нових стежок і площин, за якими Тоні може пересуватися", – розповідає сайту "Сьогодні" Кирило Трантін, гендиректор Київського зоопарку.

Сьогодні Тоні огляне нове житло, а в неділю відсвяткує в ньому свій день народження.

Оскільки тортик Тоні не можна їсти, він отримає ласощі у вигляді різних фруктів на банановому листі.

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Прорубали стіну

Новий літній вольєр для горили побудували на Острові звірів.

"Щоб побудувати для Тоні літню резиденцію, була прорубана стіна в зимовому вольєрі. Там облаштований вихід і система контролю. Тварині буде зручно виходити і заходити назад. На всій площі літнього вольєру була проведена подвійна дезінфекція" , – додає директор зоопарку.

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Тепер відвідувачі зможуть побачити Тоні не тільки в зимовому вольєрі, але і на вулиці, в літньому.

"Основне наше завдання – стежити, щоб люди його не годували, оскільки це може серйозно відбитися на здоров'ї тварини", – додають в зоопарку.

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Чому це потрібно?

Тоні – це вже глибокий пенсіонер, якщо судити за людськими мірками. Будь-які нововведення для нього повинні відбуватися поступово.

"Спочатку нам потрібно було налагодити моніторинг стану його здоров'я. Для цього два рази спеціально до Тоні приїжджали кращі європейські фахівці з берлінського Інституту ветеринарії дикої природи і зоопарків ім. Лейбніца. Останній раз ретельний огляд був взимку цього року, адже стан "пенсіонера" раптово погіршився. Після всіх рентгенів, УЗД і аналізів Тоні отримав рекомендації щодо змін в раціон і поради з організації вигулу на відкритому повітрі", – розповідають в зоопарку.

Вольєр буде покривати потреби Тоні в прогулянках на свіжому повітрі і урізноманітнює середовище його проживання.

"Звичайно, ми врахували ризики. Тому, вольєр спеціально переобладнаний відповідно до віку Тоні, а ще забезпечимо захист від забороненого годування відвідувачами за допомогою спеціальних конструкцій. Йому протипоказані, цукерки, печиво, морозиво, які раніше йому кидали в вольєр відвідувачі. Віримо, що Тоні швидко звикне до нової розваги і стане активним", – додає директор Київського зоопарку.

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Що їсть горила?

В цьому році з раціону Тоні виключили окремі продукти і суттєво збільшили відсоток клітковини.

Щоденний раціон Тоні:

Півкіло зелені – салати, селера, пророщені рослинні корми.

600 грамів цитрусових – лимони, апельсини, мандарини.

Любить помідори і томатний сік.

Фрукти, зелень, корми з підвищеним вмістом клітковини.

Любить пити компоти.

Якщо є настрій їсть – буряк, кавун або горішки.

Всього за день він з'їдає 15 кілограм 300 грам їжі.

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Вітається з директором

Для Тоні розробили спеціальну програму підтримки. Як і людям похилого віку йому прописано Doppelherz для підтримки серця, іноді доводиться приймати Дюфалак, щоб полегшити дефекацію або нестероїдні протизапальні препарати.

Ветеринарний відділ стежить за динамікою стану здоров'я горили. Науковий відділ вивчає міжнародний досвід і підтримує постійний зв'язок з європейськими колегами. Відділ приматів забезпечує Тоні своєю увагою – ці люди для нього сім'я.

Певний відсоток горил в зоопарках – соціальні одинаки, які не можуть жити в групах і такі тварини складний виклик для фахівців. До речі, з директором Київського зоопарку у Тоні особливі відносини – за багато років горила звик до людей, які поруч і завжди радіє, коли директор відвідує його вранці, щоб дізнатися, як справи, як здоров'я.

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Раніше ми писали, що в харківському зоопарку померла 23-річна слониха Тенді.

Нагадаємо, в Київському зоопарку відзначали День слона. І для столичного слона Хораса відкрили оновлений літній вольєр.