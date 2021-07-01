Нявкаючі засновники. Зоопарк Києва поповнився зграєю лісових котів – як виглядають тварини

Лісові коти в Київзоо. Фото: прес-служба Зоопарку Києва

У Київському зоопарку поповнення – тут народилися чотири кошеня у пари лісових котів. Взимку з Швейцарії привезли лісову кішку на ім'я Сильвія. Вона зійшлася з лісовим котом Сильвером, який сім років прожив в столичному зоопарку холостяком. Як повідомили кореспонденту "Сьогодні", тепер в колекції рідкісні кошенята – три хлопчики і дівчинка.

Реклама

Співробітники зоопарку жартома їх називають засновниками Києва, хоча малюків звуть – Настя, Гартфільд, Борис і Кліф.

Фото: Зоопарк Києва

Про те, що у лісових котиків поповнення в сімействі, співробітники зоопарку знали ще в квітні, але тільки зараз їх матуся вивела малюків на прогулянку. Їх вже можуть побачити у вольєрі всі бажаючі.

Читайте також: Прохолодний душ та басейни. Як у Київському зоопарку борються зі спекою (відео)

Тварини проживали в старому ведмежатнику. Для них в саду зоопарку переобладнали великий подвійний вольєр.

"Площа кожної частини вольєра для лісових котів становить близько 75 квадратних метрів. Вони обладнані невеликими скляними приміщеннями, де тварини можуть перебувати в разі поганої погоди, а також відкриті ділянки, накриті зверху сіткою. У них повністю був замінений грунт, також замінили корчі, за якими тварини можуть переміщатися. Одна половина вольєра – для тата Сільвера, він живе окремо від родини і тільки спостерігає, як себе ведуть дітлахи. У другій мешкає мама з малюками. Мамочка постійно дивиться за кошенятами, які дуже полохливі і обережні", – розповів сайту "Сьогодні" Кирило Трантін, гендиректор Київського зоопарку.

Фото: Зоопарк Києва

Реклама

Він додає, що Київський зоопарк, як кандидат в члени ЄАЗА, бере участь в збереженні рідкісних видів тварин. А лісовий кіт до того ж має охоронний статус в Червоній книзі України.

"Сподіваємося, кошенята будуть рости здоровими і сильними, адже вони цінні для виду в цілому. Після того, як малюки підростуть, ми будемо їх передавати в рамках програми в вітчизняні зоопарки, щоб зберігати цей вид зникаючих тварин", – розповіли про плани в Київському зоопарку.

Фото: Зоопарк Києва

Раніше ми писали, як в зоопарку на Арабатській стрілці рятуються від негоди.

Нагадаємо, під час масштабного потопу в Ялті затопило Ялтинський крокоділяріум.