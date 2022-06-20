У Києві відкрили рух ще двома мостами – подробиці

Місто закликає водіїв дотримуватися ПДР та швидкісного режиму

У Києві запрацювали ще два мости. Фото: колаж "Сьогодні"

З понеділка, 20 червня, у Києві відкрили рух мостом Метро і мостом Патона. На сьогодні у столиці працюють п'ять мостів. А водіїв закликають дотримуватися правил дорожнього руху.

Про це повідомили у КМДА.

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Для автомобільного сполучення лівого й правого берегів працюють п'ять мостів:

Дарницький

Північний

Південний

міст Метро

міст Патона

Місто закликає водіїв дотримуватися ПДР, швидкісного режиму, а також пропускати машини "швидкої", поліцію, рятувальників та авто з гуманітарними вантажами.

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