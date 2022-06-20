У Києві відкрили рух ще двома мостами – подробиці

З понеділка, 20 червня, у Києві відкрили рух мостом Метро і мостом Патона. На сьогодні у столиці працюють п'ять мостів. А водіїв закликають дотримуватися правил дорожнього руху.
Про це повідомили у КМДА.
Для автомобільного сполучення лівого й правого берегів працюють п'ять мостів:
- Дарницький
- Північний
- Південний
- міст Метро
- міст Патона
Місто закликає водіїв дотримуватися ПДР, швидкісного режиму, а також пропускати машини "швидкої", поліцію, рятувальників та авто з гуманітарними вантажами.
Обстановка
- Безпечніше жити в Києві не стало. Вранці 19 червня жителі столиці прокинулися від чергових вибухів. Система ППО збила кілька ракет, які були запущені армією Росії по Києву.
- На початку червня у Києві порушили питання про зникнення блокпостів, які було зведено в місті два місяці тому. Як заявляють міські чиновники, з блокпостів зникають мішки із землею та піском, протитанкові їжаки та інші конструкції.
- За перший день посилених перевірок пасажирів на Центральному вокзалі Києва виявили 20 спроб перевезення заборонених предметів. Серед них зброя та боєприпаси.
- Серед грандіозних планів щодо відновлення Києва та області є ідея запуску тролейбусної лінії між Києвом та Ірпенем.