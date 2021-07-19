Герой дня. У Києві чоловік врятував собаку під час потопу (відео)

Рятуючись від повені, собака виліз на плавучий дерев'яний "пліт"

Чоловік промок до нитки, але врятував пса. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві сьогодні пронісся ураган. Вулицями затопило водою. В інтернеті з'явився зворушливий ролик, на якому видно, як чоловік рятує собаку.

Відео опублікував LOS SOLOMAS в Telegram.

Випадок стався недалеко від станції метро "Академмістечко".

Пес не зміг сам дістатися суходолу. Чоловік допоміг йому вибратися і на руках переніс у безпечне місце.

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"Головне – завжди залишатися людиною. Герої не носять плащі. Дяка таким людям, за віру в те, що не все втрачено", – пишуть у Мережі.

Раніше ми писали, що в Києві на Русанівці бійцівський собака покусав дитину.

Нагадаємо, після того, як стався скандал із зупинкою нібито нетверезого нардепа Євгена Брагара, журналісти "Сьогодні" згадали відомий скандал з його участю – як він пропонував пенсіонерці продати собаку заради виживання. Ми дізналися, що той пес Шарик, який прославився на всю країну, вже помер.