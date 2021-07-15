У метро Києва після загибелі людини відновили рух потягів (фото, відео)

На пересадочних станціях – колапс, на платформах зібралося дуже багато людей, натовпи не можуть виїхати

Потяги метро знову їздять від "Академмістечка" до "Лісової"/Фото: колаж "Сьогодні"

Увечері 15 липня в Києві після падіння людини на рейки відновили рух попотягів червоною лінією київського метрополітену.

Про це повідомляє "Сьогодні".

Потяги почали їздити за звичайним маршрутом, до цього вони курсували лише від станції "Хрещатик" до "Академмістечка". Зараз же дозволили рух до кінцевої станції "Лісова".

Фото: Юрій Гула, "Сьогодні"

У той же час на пересадочних станціях стався справжній транспортний колапс – там дуже багато людей. Вони не можуть вчасно виїхати.

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"Червона лінія: рух поїздів метро відновлено у звичайному режимі. Випадок, який стався на перегоні "Дарниця" – "Лівобережна", летальний. Деталі щодо осіб і мотивів з'ясовують правоохоронці", – повідомили в в КМДА.

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Фото: Юрій Гула, "Сьогодні"

Фото: Юрій Гула, "Сьогодні"

Фото: Юрій Гула, "Сьогодні"

Раніше ми повідомляли про схожий випадок на станції метро "Майдан Незалежності". Правоохоронцям і рятувальникам вдалося витягнути пасажира з-під вагону метро в Києві. Його з травмами різного ступеню важкості госпіталізували до лікарні. Зараз рух потягів станцій столичного метрополітену відновлено.