Розрізало навпіл: в київському метрополітені загинула людина

Чоловік переходив колію на відкритій ділянці метрополітену, він загинув на місці

У метро Києва поїзд переїхав чоловіка / Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 15 липня, між станціями метро "Дарниця" та "Лівобережна" на рейки впала людина – її розрізало навпіл.

Реклама

Про це стало відомо кореспонденту сайту "Сегодня".

Спочатку на місце викликали столичних рятувальників. На одному з відео видно як вони йдуть по перону станції. Потім їх відправили в частину, оскільки їхня допомога вже не знадобиться. Людина, що впала під поїзд, померла на місці.

Зараз на місці працюють співробітники поліції. Правоохоронці встановлюють особу загиблого, а також з'ясовують обставини загибелі.

"Нам зараз не до коментарів, потрібно відновити рух поїздів", – повідомили нам в поліції метрополітену.

Пізніше, в поліції Києва сайту "Сегодня підтвердили, що чоловік переходив колію на відкритій ділянці метрополітену, а саме на перегоні між станціями" Дарниця "та" Лівобережна ". При загиблому були документи.

"Чоловік 1991 року народження переходив колію в невстановленому місці і потрапив під поїзд, який його переїхав. Його особа встановлена. Він загинув від отриманих травм. Це сталося близько 17:40", – повідомили сайту "Сегодня" в поліції Києва.

Реклама

Як він туди потрапив теж зараз з'ясовують. Територія огороджена парканом. Але, мабуть, переліз або знайшов дірку в паркані

Раніше ми повідомляли, про схожий випадок стався на станції метро "Майдан Незалежності". Правоохоронцям і рятувальникам вдалося витягнути пасажира з-під вагону метро в Києві . Його з травмами різного ступеню важкості госпіталізовано до лікарні. Зараз рух поїздів станцій столичного метрополітену відновлено.