Місто "стоїть" в заторах. Як в Києві проходить репетиція параду до Дня Незалежності (фото, відео)

Колона військових йде Хрещатиком. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві сьогодні, 18 серпня, проходить репетиція параду до Дня Незалежності. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", колона рухається Хрещатиком і вишикується в центрі міста на Майдані.

Заплановано кілька проходжень, доти, доки керівництво Міноборони не поставить гарну оцінку.

Колона рухається на Майдан Незалежності. Фото: "Сьогодні"

Фото: "Сьогодні"

Можливо тимчасове призупинення руху громадського транспорту:

автобусів маршрутів №№ 2, 5, 7, 14, 20, 20-К, 23, 24, 31, 32, 47, 53, 62, 69, 72, 90, 114, 115, 118, 119, 137-Н, 500;

тролейбусів маршрутів №№ 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 19-Д, 26, 33, 40, 40-К, 91-Н, 92-Н, 93-Н, 94 Н ;

трамваїв маршрутів №№ 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19.

Фото: "Сьогодні"

У столиці утворилися величезні затори. Про це свідчить Google-карта.

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Пробки в столиці. Фото: Google-maps

Зокрема, перекриті Хрещатик, Велика Васильківська та Набережно-Хрещатицька. Вони будуть перекриті з обіду до півночі.

Наступні репетиції параду запланували на 20 і 22 серпня. У ці дні в столиці діятимуть аналогічні обмеження.

Що заплановано на День Незалежності

У нинішньому військовому параді в столиці візьмуть участь понад 5000 військових, більше 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки.

У День Незалежності України на Хрещатику буде три колони – піша, повітряна і механізована.

Цікаво, що пішу колону зведених парадних розрахунків Національної гвардії України представлятимуть відразу чотири "коробки":

кінологічний підрозділ зі службовими собаками;

військовослужбовці спеціального навчально-тренувального батальйону "Почесний Караул";

курсанти Національної академії;

зведений оркестр.

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