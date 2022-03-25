З Києва та Київської області немає безпечних маршрутів – правоохоронці

Силовики закликають без потреби не просуватися особистим транспортом / Фото: Колаж: Сьогодні

Станом на 26 березня визначено кілька найнебезпечніших маршрутів для пересування приватним транспортом. Про це повідомили кореспонденту сайта "Сьогодні" у правоохоронних органах.

"Зараз у межах Київської області у напрямку з столиці практично немає безпечних маршрутів і для тих, хто вирішив виїхати з Києва", – йдеться у коментарі.

Найнебезпечніші маршрути

Житомирська траса,

Макарівський напрямок,

всі дороги за Броварами,

маршрути "Варшавкою" у напрямку Гостомеля та Бучі.

Евакуаційні маршрути

"Укрзалізниця" опублікувала список додаткових евакуаційних рейсів на 25 березня. Компанія щодня розміщує графік.

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В Україні на 25 березня погоджено два гуманітарні коридори для евакуації людей з Маріуполя (Донецька область) та Мелітополя (Запорізька область).

Що у Києві