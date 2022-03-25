З Києва та Київської області немає безпечних маршрутів – правоохоронці

Силовики закликають без потреби не просуватися особистим транспортом / Фото: Колаж: Сьогодні
Станом на 26 березня визначено кілька найнебезпечніших маршрутів для пересування приватним транспортом. Про це повідомили кореспонденту сайта "Сьогодні" у правоохоронних органах.
"Зараз у межах Київської області у напрямку з столиці практично немає безпечних маршрутів і для тих, хто вирішив виїхати з Києва", – йдеться у коментарі.
Найнебезпечніші маршрути
- Житомирська траса,
- Макарівський напрямок,
- всі дороги за Броварами,
- маршрути "Варшавкою" у напрямку Гостомеля та Бучі.
Евакуаційні маршрути
"Укрзалізниця" опублікувала список додаткових евакуаційних рейсів на 25 березня. Компанія щодня розміщує графік.
В Україні на 25 березня погоджено два гуманітарні коридори для евакуації людей з Маріуполя (Донецька область) та Мелітополя (Запорізька область).
Що у Києві
- В Києві затверджено план евакуації населення, який визначає місцезнаходження збірних евакуаційних пунктів, кількість необхідного транспорту та безпечні райони для розміщення населення.
- Якщо на столицю нападуть, людей готове розмістити столичне метро. Місцева влада переконує: це укриття – найнадійніше. Розміщення людей у метро передбачено на 48 годин. За правилами безпеки, на стільки вистачить у підземці кисню.