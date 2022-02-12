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Загроза вторгнення РФ. У Києві затвердили план евакуації

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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12 лютого, 15:15
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Україні загрожує вторгнення з боку РФ
Україні загрожує вторгнення з боку РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві затверджено план евакуації населення. У столиці створено комісії з евакуації – на рівні КМДА та у кожному районі. План евакуації населення вже затверджено.

Про це сказав мер міста Віталій Кличко, передає пресслужба КМДА.

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Місця для укриття

За словами мера, у столиці у кілька разів зросла кількість місць для укриття під час воєнних дій. Загалом до фонду захисних споруд цивільного захисту входять понад 500 сховищ, розташованих на об'єктах критичної інфраструктури та призначених для захисту працюючої зміни. І майже 4500 споруд подвійного використання (підземних паркінгів та переходів, поглиблених станцій метро, ​​підвалів та напівпідвалів).

План евакуації

"У Києві створено комісії з евакуації – на рівні КМДА та в кожному районі. Затверджено план евакуації населення. Він визначає місцезнаходження збірних евакуаційних пунктів, кількість необхідного транспорту та безпечні райони для розміщення населення", – йдеться у повідомленні.

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За словами мера, у Києві розроблено унікальну систему оповіщення, яка обійдеться бюджету міста в 11 мільйонів гривень.

Загроза вторгнення РФ

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