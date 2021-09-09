Через потік води забуксувало авто. У Києві прорвало трубу (відео)

Через прорив труби постраждало авто. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві сьогодні на Оболоні сталася НП. У житловому дворі прорвало трубу. Одна з легкових машин не могла виїхати з пастки.

Про це повідомляє Великий Київ.

У дворі утворилася велика калюжа. Точна адреса поки невідома. Але на відео можна побачити, що з-за потоку води машина забуксувала і довгий час не могла виїхати.

"Звичайні столичні проблеми", – пишуть в Мережі.

Реклама

Що кажуть в "Київводоканалі"

Сайт "Сьогодні" хотів уточнити, в якому зараз статусі перебуває ремонт труби:

"Важко сказати, адреса не вказана, у нас тільки по Оболонському просп., 5а ліквідовані пошкодження підводного Д-100 (встановили хомут Д-100)", – кажуть комунальники.

Раніше ми писали: