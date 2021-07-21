Мост Патона опять прорвало – над Днепром стена воды: видео

Многострадальную теплотрассу на мосту далеко не первый раз прорывает – в Киевтеплоэнерго нам сообщили подробности аварии

В Киеве прорвало трубу на мосту. Коллаж: "Сегодня"

В Киеве снова "прорвало" мост Патона – горожане сняли на видео огромную стену воды, которые падает в Днепр.

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Соответствующие кадры появились на Киев Оперативный в Facebook.

"То безобразие починят когда-то?" – говорится в сообщении.

В "Киевтеплоэнерго" подтвердили нам, что на мосту опять прорвало теплосеть, причем в двух местах.

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Отметим, что магистральный трубопровод был построен еще в 1962 году (59 лет назад). Он обеспечивает снабжение теплом около 200 жилых домов на Русановке и Березняках.

Напомним, что это далеко не первый раз течет мост Патона. Так, 1 июля там произошло повреждение магистральной теплосети диаметром 600 мм, после чего аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" быстро локализовала место повреждения.

Прорвало трубу на мосту Патона и 11 июля. Вода хлестала из трубы по меньшей мере час – хорошо, что все ушло в Днепр и ничего не затопило.