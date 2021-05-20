Б'є фонтаном. У Києві прорвало трубу з водою (відео)

У Києві на Деміївській біля бібліотеки ім. Вернадського прорвало трубопровід. Очевидці почали викладати в Мережу відео з місця НП. В "Київводоканалі" розповіли "Сьогодні", що це прорвало трубу з водою.

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Під час прориву від літаючого каміння і води постраждали припарковані під бібліотекою автомобілі.

"Вітання від "Київводоканалу" до жителів Деміївської а особливо до тих, хто припаркував свій автомобіль на цій стоянці", – пишуть в Мережі.

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Чи будуть водіям виплачені компенсації за заподіяну шкоду в КП "Київтеплоенерго" не змогли відповісти.

"Уточнюється інформація", – прокоментували нам на підприємстві.

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НП подія сталася на проспекті Голосіївському, 3 – пошкодження магістрального трубопроводу з витоком води назовні.

Як пізніше нам повідомили в "Київтеплоєнерго", пошкодження магістральної тепломережі на проспекті Голосіївському вже локалізовано.

"Вода в трубопроводі перебувала під тиском, саме тому в результаті пориву утворився потік і стався провал асфальту. Пошкодження виявлено під час гідравлічних випробувань тепломереж в зоні обслуговування ТЕЦ-5. Аварійна бригада Київтеплоенерго оперативно перекрила подачу теплоносія і розпочала ремонтні роботи. Їх завершать згідно з графіком", – повідомили в службі.

За їхніми словами, пошкоджений трубопровід експлуатується вже 43 роки.

Раніше ми писали, що в Києві 20 житлових будинків і три дитсадки залишилися без гарячої води – біля станції метро "Чернігівська" прорвало трубопровід.

Також під час перемикання насосних агрегатів на Деснянській водопровідній станції виникла аварійна ситуація. Тому було знижено тиск у водопровідній мережі Деснянського, Дніпровського, Дарницького, Печерського, Голосіївського та Солом'янського районів.