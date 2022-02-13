Через загрозу вторгнення? Літак SkyUp не долетів до Києва – деталі

Авіакомпанія SkyUp замість аеропорту "Бориспіль" посадила літак у Кишиневі / Фото: Колаж: Сьогодні

Літак Фуншал (Португалія) – Київ сів у Кишиневі. Власник літака заборонив компанії відвідувати авіапростір України вже в момент, коли цей рейс розпочався.

Про це написала пресслужба SkyUp.

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Що сталося?

"Через вимоги власника повітряного судна літак авіакомпанії SkyUp з бортовим номером UR-SQO, який виконував рейс PQ0902 за маршрутом Фуншал (Мадейра, Португалія) — Бориспіль (Україна), був змушений здійснити посадку в Кишиневі (Республіка Молдова)", – зазначили у повідомленні.

SkyUp разом із Посольством України в Молдові забезпечить повернення пасажирів додому.

Чому літак приземлився у Кишиневі?

12 лютого 2022 року лізингодавець – резидент Ірландії – повідомив авіакомпанії про негайну заборону на вліт літака UR-SQO у повітряний простір України.

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Попри всі зусилля авіакомпанії та готовність державних структур України звернутися до лізингодавця, власник літака надав категоричну відмову в той час, коли повітряне судно вже виконувало рейс до Києва.

Авіакомпанія SkyUp зуміла домовитися про посадку в найближчому до території України аеропорту – у Кишиневі – та організувати трансфер для 175 пасажирів до Києва.

Усі пасажири були забезпечені харчуванням.

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Що сказали в аеропорту Кишинева?

У кол-центрі Міжнародного аеропорту Кишинева нам підтвердили, що літак Фуншал-Київ приземлився у Кишиневі й пасажири на невизначений час залишаються там.

"Пасажири знаходяться тут, як буде далі – такої інформації нам поки що не передавали", – повідомили у кол-центрі.

При цьому співробітники аеропорту не підтвердили, але й не спростували неофіційну інформацію про те, що приземлення літака сталося нібито через можливе швидке припинення страхового покриття повітряних суден в Україні та над Україною.

"Чи повезуть їх автобусами в Україну – чекаємо на це відомостей", – повідомили нам у кол-центрі аеропорту.

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