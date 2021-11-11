Знущання над бабусею у Києві. Хлопець поїхав із міста та просить грошей у Мережі (фото)

Підлітки спрямовували пістолет на хвору бабусю / Колаж "Сьогодні"

Один з 18-річних обвинувачених у знущаннях над хворою бабусею, що лежитьпоїхав із Києва. Також хлопець просить грошей.

Про це він написав у Instagram, пише сайт ТСН.

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Подробиці

Хлопець показав повідомлення від Оболонської окружної прокуратури Києва та просить 30 тисяч гривень.

Скріншот із Instagram. Фото: ТСН

Також він опублікував свою локацію – це місто Вінниця.

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Скріншот із Instagram. Фото: ТСН

Що трапилося

Ситуація сталася у квартирі одного з будинків на вулиці Героїв Дніпра на столичній Оболоні. Двоє хлопців у свого друга вирішили зняти відео знущання з 76-річної хворої бабусі, яка лежить протягом 5 років і останні 3 роки не розмовляє.

Один із молодих людей взяв предмет, схожий на пістолет, і направив на потерпілу, натиснувши на гачок. Його друг знімав це на телефон. Потім відео молоді люди розмістили у соцмережі на сторінці одного із фігурантів. Правоохоронці виявили відео злочинних дій та порушили кримінальне провадження. Невдовзі було встановлено учасників протиправних дій.

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