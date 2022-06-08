"Укрзалізниця" поставила на вокзалі у Києві металошукачі: утворилась величезна черга (фото)

На Центральному вокзалі в Києві почали посилено перевіряти пасажирів / Фото: Колаж: Сьогодні

На Центральному вокзалі Києва "Укрзалізниця" посилила перевірки пасажирів. Тепер вони змушені будуть проходити через металошукачі та надавати свої особисті речі на огляд через рентгено-телевізійні інтроскопи. В Мережі вже скаржаться на довжелезні черги на вхід до вокзалу.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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"Укрзалізниця" попередила, що на Центральному вокзалі Києва встановлено комплексну систему огляду для підвищення безпеки пасажирів, яка включає в себе 2 стаціонарні металошукачі ("рамка"), 4 рентгено-телевізійні інтроскопи, ручні металодетектори, мобільну рентгено-телевізійна установку. Такі заходи назвали необхідними для "підвищення безпеки пасажирів".

Що відбувається на головному вокзалі Києва

Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", 8 червня пасажири Центрального вокзалу вже проходили через ці "рамки". Оглядають усе – вміст сумок та рюкзаків. Металошукачі часто спрацьовують, коли люди забувають у кишенях ключі від квартир.

Перевірка стосується всіх без виключення – жінок, чоловіків, людей похилого віку та дітей. Осторонь шушукалися, що у якогось чоловіка знайшли патрони.

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Перевірки на вокзалі. Фото: LOS SOLOMAS. КИЇВ

Крім того, в соцмережах вже скаржаться на довжелезні черги і радять приїжджати на вокзал мінімум за годину до відправлення поїзда.

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Черги на вокзал в столиці. Фото: Київ.Новини

Раніше ми писали, що у Києві з блокпостів зникають мішки з землею та піском, протитанкові їжаки та інші конструкції. Сайт "Сьогодні" дізнався деталі.

Також повідомлялося, що в метро Києва змінили графік руху поїздів.