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Тіло забрали копи. Доротич розповів про смерть протестувальника під Радою

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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26 січня, 14:55
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Глава "SaveФОП" стверджує, що бачив, як тіло загиблого відвезли від Ради, та має записи побиття чоловіка – що ще він розповів
Сергій Доротич розповів про постраждалих під час мітингів
Сергій Доротич розповів про постраждалих під час мітингів / Фото: Колаж: Сьогодні

Лідер руху "SaveФОП" Сергій Доротич заявив, що після мітингів біля Верховної Ради в Києві двоє учасників акції зникли, а ще один загинув. У двох жінок зламані руки.

Про це він розповів сайту "Сьогодні".

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Що відомо про зниклих та загиблого?

За словами Доротича, інформацію про загиблого йому нібито дали правоохоронці, які таємно підтримують рух "SaveФОП". Він бачив, як тіло чоловіка без ознак життя копи завантажили в авто та відвезли у невідомому напрямку. Разом з ними зникли й двоє свідків. Наразі невідомо, де вони.

Доротич стверджує, нібито має відео, де поліцейські ногами б'ють жертву. У тисняві також постраждали дві жінки – у них зламані руки. У самого Доротича після зіткнень болять ноги та ребра.

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Що відомо про затриманих?

Глава "SaveФОП" уточнив, що поліцейські затримали близько 100 учасників акції, з них 74 вже відпустили. На деяких з них склали протоколи. За словами лідера "SaveФОП", до цих людей не пускали адвокатів.

Сьогодні копи вже не дозволили розмістити біля Ради музмобіль, а сцену змусили розібрати, мовляв, якщо не розберуть, її все одно знесуть правоохоронці.

У чому звинувачують Доротича?

Глава руху підприємців зазначив, що йому "шиють ч. 2 ст. 294 – масові заворушення, що призвели до людських жертв". Однак з такими звинуваченнями він не згоден. Доротич наголосив, що протестувальники вийшли під Раду без зброї та без наміру влаштувати масові заворушення.

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