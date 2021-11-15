Картка киянина: для чого вона потрібна і як її отримати

У Києві можна скористатися Карткою киянина, щоб отримати вигідні пільги. / Фото: Колаж: Сьогодні

В столиці вже давно діє Муніципальна картка "Картка киянина". Вона надає багато переваг користувачам, і отримати її може фактично будь-хто, за умови, що живе або ж працює в столиці.

Сайт "Сьогодні" нагадує, які переваги дає міська картка і чим вона корисна для користувачів.

Реклама

Хто може отримати

всі кияни, зареєстровані у столиці,

вимушені переселенці із зони АТО,

всіх, хто працює в місті Києві відповідно до законодавства України,

учні та студенти усіх навчальних закладів міста, а також батьками (опікуни) дітей, які отримують повну загальну середню освіту в закладах освіти міста Києва.

Як отримати

Для цього слід подати відповідну заяву до Ощадбанку. До заяви треба додати такі документи:

паспорт громадянина України або документ, який його замінює;

довідка про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків,

документи, що підтверджують право на отримання муніципальної картки "Картка киянина" (учнівський квиток, студентський квиток, довідка з місця роботи тощо);

посвідчення, що дає право на пільги, доплати, допомоги, компенсації (у разі наявності);

довідку про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, видану відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 509 "Про облік внутрішньо переміщених осіб" (за наявності).

Які переваги дає картка

в "Особистому кабінеті киянина":

запис дитини до дитячого садочка на сайті osvita.kyivcity.gov.ua. Надає перевагу в електронній черзі та забезпечує фінансування вартості утримання дитини в садочку за рахунок бюджету міста;

можливість проголосувати за петиції та Громадський бюджет;

проїзд в громадському транспорті:

Реклама

безкоштовний проїзд (для пільговиків, адреса реєстрації яких в м. Києві);

діє як класичний транспортний квиток з можливістю придбання поїздок (чим більша кількість придбаних поїздок, тим нижча вартість однієї поїздки);

знижки в торговельно-сервісних мережах:

можливість придбання "соціального хліба" зі знижкою від 20 до 70% в залежності від категорії пільговика,

в супермаркетах "БІЛЛА", "Вест лайн", "Фуршет" та "Новус" – знижки 3-7%;

знижок в муніципальних театрах та музеях:

встановлені спеціальні ціни або визначені дні безкоштовного відвідування. Знижка – від 5 до 50% від вартості квитків, реалізація квитків за пільговою ціною;

знижки в зоопарку 50%.

Реклама

можливості в мережі комунальних аптек КП "Фармація" за умови пред’явлення картки:

реалізація утримувачам картки киянина вітчизняних лікарських засобів (210 найменувань);

реалізація утримувачам картки киянина всіх лікарських засобів за спеціальними цінами.

Раніше ми писали:

Міська влада і перевізники не можуть досягти згоди щодо вартості проїзду в міських електричках. Транспортники наполягають, що собівартість поїздки – 70 гривень.

Київ готується до підвищення тарифів на проїзд в комунальному громадському транспорті.