Карта киянина: ТОП-5 найпоширеніших проблем при оформленні

Кияни скаржаться на те, що їх дурять працівники Ощадбанку. / Фото: Колаж: Сьогодні

Питання оформлення карти киянина знову актуальне на тлі інформації про те, що незабаром у столиці підвищать ціни на проїзд у транспорті. З картою киянина можна буде заощадити.

Сайт "Сьогодні" розповідає, які найпоширеніші труднощі виникають при оформленні картки.

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Ощадбанк видає киянам картки, за якими неможливо розплатитися у транспорті

На сайті Мінфіну ми знайшли відгук киянки, яка розповіла, що вийшовши на пенсію пішла оформляти карту. Проте Ощадбанк у ту ж мить попутно нав'язав їй та інші послуги.

"Типова процедура. Сказали, що треба неодмінно робити спільну карту. Є карта для виплат пенсії та карта киянина два в одному. Що по-іншому не можна. Вліпили кредитку. Інакше Карта не запрацює. Як потім виявилося, що це неправда. Пенсію з пошти перевели на цю карту. Ну, не смертельно, але карта киянина була активною, все нормально", – розповіла пенсіонерка.

Вона наголосила, що кілька разів зверталася до банку, де їй сказали, що "так буває". У метро працівники заявили, що карта розмагнічена. Жінка все ж таки змінила карту в іншому відділенні Ощадбанку, де їй видали дві картки – одну пенсійну, одну карту кивлянина, але за це їй довелося заплатити 50 гривень.

Стягують необов'язковий платіж 70 грн

Кияни скаржаться, що їх дурять співробітники Ощадбанку.

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"При оформленні картки киянина за пенсійним, сказали потрібно обов'язково оформити страховку за 70 грн. Відмовитися не можна, нова постанова входить до пакету з оформлення картки киянина. Прийшовши додому, зателефонувала до гарячої лінії. Відповіли, що ця страховка лише добровільна. Прошу повернути мені гроші. Скажіть, чи є совість та сором у співробітників банку, обманювати пенсіонера?" – ситуація описана на сайті Мінфіну.

При цьому подібних ситуацій там кілька – люди скаржаться, що такі платежі – не рідкість. У Ощадбанку у відповідь лише просять вибачення за незручності та відповідають, що "страховка і справді не є обов'язковою" .

Картки блокують

На сайті "Мінфін" все частіше починають скаржитися на масове блокування карток і на те, що вони не працюють.

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Причини блокування:

Якщо власник картки має заборгованість і певний час клієнт її не оплачує, картка блокується на вимогу банку.

Слід перевірити наявність транспортного застосування – якщо проблеми через нього, то слід звернутися до комунального підприємства ДІВЦ.

Розблокувати або оновити таку картку неможливо. Необхідно замовляти нову, яку банк оформить протягом 30 днів із подачі необхідних документів.

Оформити картку можна у своєму відділенні

Ще один відгук на Мінфіні – киянин розповів, що під час перевипуску картки киянина в Ощадбанку йому повідомили, що обов'язково треба йти у відділення. Телефоном сказали, що можна прийти в будь-яке.

Але за фактом виявилося, що оформити картку безкоштовно можна тільки в найближчому відділенні до місця прописки. В іншому випадку потрібно платити 30 гривень за доставку картки з одного відділення у Києві до іншого.

Карту не можна замовити в інтернеті

Для того щоб оформити або переоформити картку киянина у разі закінчення терміну дії потрібно обов'язково йти до відділення Ощадбанку з пакетом документів. В офіційних інструкціяхваріант оформити карту онлайн не передбачено .

При цьому потрібно ходити двічі: перший – щоб подати заявку, другий – щоб отримати картку.

Які документи необхідні

Для того, щоб отримати картку, крім заяви, потрібно надати:

паспорт громадянина України або документ, що його замінює;

довідку про надання реєстраційного номера облікової картки платника податків;

документи, що підтверджують право на отримання муніципальної картки "Карта киянина" (учнівський квиток, студентський квиток, довідка з місця роботи тощо);

посвідчення, що дає право на пільги, доплати, допомогу, компенсації (за наявності);

довідку про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції/операції Об'єднаних сил, видану відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 р. № 509 "Про облік внутрішньо переміщених людей" (за наявності ).

Громадяни, які мають право на пільги, отримують картку безкоштовно. Для інших це коштуватиме 120 гривень на рік за обслуговування картки.

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