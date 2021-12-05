Стосується всіх водіїв! В'їзд до Києва можуть обмежити: чому

Столиці притаманні всі екологічні проблеми, які є у великих містах світу / Колаж "Сьогодні"

Стан повітря у Києві на сьогодні характеризується як "добре". Його якість може погіршуватися через кліматичні зміни.

Про це повідомив начальник управління екології та природних ресурсів КМДА Олександр Возний у матеріалі сайту "Сьогодні".

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Екологічні проблеми у Києві не відступають?

Столиці притаманні всі екологічні проблеми, які є у великих містах світу. По-перше, це забруднення атмосферного повітря, водних об'єктів. По-друге, це антропогенне навантаження, яке утворюється в процесі людської життєдіяльності, що забруднює наше довкілля.

"Якщо ми подивимося на тенденцію останніх років, то у Києві суттєво зменшилася кількість промислових підприємств. Замість заводів, промислових зон у нас з'являються житлові комплекси та житлові будинки. Але кількість автомобілів стрімко зростає. За останніми даними МВС України, у столиці зареєстрували близько 1 мільйона автомобілів", – стверджує Олександр Возний.

Начальник управління екології та природних ресурсів КМДА додає, що оцінка екологічного стану міста приблизно 4 з мінусом за п'ятибальною шкалою.

Для того, щоб приймати якісь рішення, нам потрібна достовірна інформація. Рішення тут можуть бути різні, наприклад:

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обмеження в'їзду автомобілів до центральної частини міста (це у перспективі на найближчі пару років);

створення комфортного громадського транспорту.

Рівень забруднення повітря у Києві зашкалює

У Києві фіксують вкрай погане повітря. Столиця України знову опинилася у ТОП за рівнем забруднення.

За словами фахівців, для здорових людей таке повітря несе стандартну небезпеку. Речовини, що містяться в ньому, можуть сприяти тому, що у людини з'являються сонливість, млявість, пропадає активність, тобто пригнічується нервова система.

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