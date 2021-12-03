Чому "цвітуть" водойми і коли киян почнуть штрафувати за пакети. Ми дізнались у начальника управління екології столиці – інтерв’ю

Нам розповіли чому позеленів Дніпро та хто в цьому винний

Київ часто потрапляє до рейтингу міст з найбруднішим атмосферним повітрям / Колаж "Сьогодні"

Останнім часом все частіше Київ потрапляє в ТОП-5 міст з найбруднішим повітрям у світі, а столичні водойми набувають нових кольорів. Що не так з екологією міста, хто в цьому винен і як з цим боротися – розбирався сайт "Сьогодні".

На ці важливі для киян питання в екслюзивному інтерв’ю нам відповів начальник управління екології та природних ресурсів КМДА Олександр Возний.

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Скоро в столиці не буде чим дихати?

Як ви можете оцінити екологічну ситуацію в Києві? Чи є вона зараз сприятливою для комфортного и безпечного життя киян?

Київ – це столиця України. Велике історичне і промислове місто. Можна сміливо говорити, що йому властиві всі екологічні проблеми, які є у великих містах світу.

По-перше, це забруднення атмосферного повітря, водних об’єктів. Якщо ми подивимося на тенденцію останніх років, то в Києві суттєво зменшилась кількість промислових підприємств. Замість заводів, промислових зон, у нас з’являються житлові комплекси і житлові будинки.

Але кількість автомобілів стрімко зростає. За останніми даними МВС України, в столиці зареєстрували близько 1 мільйона автівок.

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Якість повітря у місті залежить і від машин

По-друге, це антропогенне навантаження, яке утворюється внаслідок людської життєдіяльності, яке забруднює наше довкілля.

Загалом, якщо повернутися до питання оцінки екологічного стану міста, то це десь 4 з мінусом по п’ятибальній шкалі. Тобто нам є над чим працювати.

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Але Київ часто потрапляє в ТОПи міст з найбільш брудним повітрям у світі? Чому?

Місто Київ доволі часто потрапляє до рейтингу міст з найбруднішим атмосферним повітрям, який складає компанія IQAir. Слід зауважити, що джерела даних, на які спирається IQAir при формуванні місця у рейтингу для Києва – це невелика кількість анонімних користувачів. Це дає підстави вважати цю інформацію недостовірною.

Сьогодні ми в управлінні екології розбудовуємо сучасну систему моніторингу атмосферного повітря. Це буде максимально точне обладнання, яке в режимі онлайн дає можливість стежити за якістю повітря. Будь-яка людина на сайті управління екології зможе зрозуміти, що відбувається з повітрям у тому місці, де встановлена станція моніторингу.

Начальник управління екології та природних ресурсів КМДА Олександр Возний

Який стан повітря в місті на сьогодні?

Стан повітря на сьогодні в столиці характеризується, як "добре". Його якість може погіршуватися через кліматичні зміни (відсутность вітру, різку зміну температури та високу вологість і пожежі). Коли ці фактори накладаються одне на одного, ми можемо бачити перевищення за деякими показниками.

Які кроки заплановані найближчим часом для покращення показників чистоти повітря в столиці?

Для того, щоб приймати якісь рішення, нам необхідна достовірна інформація. Отримати таку інформацію ми зможемо, коли хоча б частково побудуємо систему моніторингу. Таку, яка буде сертифікована, перевірена і на яку ми зможемо спиратися, як на джерело достовірної інформації. Надалі ця інформація стане підставою для ухвалення управлінських рішень.

У проєкті Стратегії розвитку міста Києва до 2035 передбачене будівництво такої системи моніторингу. Адже однією з оперативних цілей є запобігання змінам клімату та поліпшення якості атмосферного повітря.

Рішення тут можуть бути абсолютно різні, наприклад:

обмеження в’їзду автомобілів до центральної частини міста (це в перспективі на найближчі кілька років);

створення комфортного муніціпального транспорту.

Також паралельно місто працює з комунальними підприємствами енергетичного комплексу над встановленням сучасної системи очистки на їхніх потужностях. Це все для того, щоб зменшити викиди шкідливих речовин, які потрапляють в атмосферу від стаціонарних джерел (труби підприємств, заводів).

В місті намагаються скоротити викиди шкідливих речовин, які потрапляють в атмосферу від стаціонарних джерел

Антитренд пластикових пакетів у столиці

З 10 грудня Закон про заборону пластикових пакетів набере чинності. Чи готовий до цього Київ і як в столиці будуть стежити за дотриманням нових правил?

У суспільстві вже давно назріло питання більш дбайливого ставлення до навколишнього середовища. Такий закон лише задовольняє попит людей на безпечне довкілля. Більша частина людей розуміє проблематику, пов’язану з пакетами.

Я не готовий поки відповісти, як саме будуть стежити за дотриманням нових правил. Але контролюватиме це все Держпродспоживслужба. За незаконне розповсюдження пластикових пакетів для суб'єктів господарювання передбачений штраф від 8 500 до 17 тисяч гривень. В разі повторного порушення стягнення сягне 34 тисяч гривень. Зазвичай, ця організація достатньо оперативно реагує на різні звернення.

Оцінити, наскільки швидко всі сторони процесу адаптуються до нового порядку зможемо лише за рік. Проте вже зараз можна стверджувати, що поступова відмова від одноразового пластику – крок у правильному напрямку.

Начальник управління екології та природних ресурсів КМДА Олександр Возний

Чому треба починати сортувати сміття вже сьогодні?

Не менш важливе питання щодо сортування сміття. Чи будуть змушувати киян сортувати сміття і чи чекають нас штрафи?

Розвиток системи роздільного збору сміття є одним із завдань проєкту Стратегії Києва – 2035 щодо впровадження європейських методик поводження з відходами.

Змушувати сортувати сміття ми точно нікого не зможемо. Ми, як міська влада, маємо створити всі умови для людей, щоб вони сортували сміття. Сортування сміття, як і відмова від пластикових пакетів, мінімальні необхідні кроки, які може зробити кожен з нас.

Сьогодні ми живемо у світі, в якому люди споживають набагато більше ресурсів, ніж Земля може їх відтворити. Наше покоління споживає ресурси, накопичені за мільйони років. Тому зараз потрібно максимально зберігати і відтворювати ці ресурси.

Про штрафи за сміття ми поки не говоримо. Для того, щоб вони були, треба запровадити необхідні зміни до законодавства. В цьому напрямі нашій країні ще є над чим працювати, але це не компетенція місцевої влади.

Той закон, який був прийнятий у 1998 році вже морально застарілий і не відповідає викликам сьогодення. Ми з нетерпінням чекаємо прийняття нового закону про відходи.

Начальник управління екології та природних ресурсів КМДА Олександр Возний

Хто винен у забрудненні водойм столиці?

Ще зовсім недавно киян лякав стан річки Либідь, а Дніпро влітку взагалі став зеленим. Що є причиною забруднень водойм і як влада міста збирається вирішувати це питання?

Можемо констатувати, що водні ресурси в останні роки інтенсивно забруднюються внаслідок збільшення впливу антропогенних чинників: безсистемна господарська діяльність з порушенням допустимих меж освоєння територій, надмірне використання природних ресурсів, замулення, забруднення річок та ін.

З розбудовою столиці багато підприємств почали робити незаконні врізки з метою позбавлення від своїх стоків, не передбачаючи водночас очисні споруди. Наприклад, річка Либідь, яка проходить майже через все місто, має сотні незаконних врізок. Туди безконтрольно потрапляють різні забруднюючі речовини. Зокрема відсутність локальних очисних споруд призводить до забруднення наших водойм.

У Києві річка Либідь стала яскраво-зеленою

Інша не менш важлива причина забруднення водойм чи озер – ставлення людей до природи, яка їх оточує. Чомусь певні люди вважають, що їх це не стосується і вони можуть приїхати та просто злити залишки якоїсь рідини.

Ще одна причина – стара зношена інфраструктура, яка будувалася в 50-х – 70-х роках минулого століття. А також відсутність необхідної кількості очисних споруд води, що залишається після дощу.

Щоб це все вирішити місто проєктує і будує відповідні очисні споруди. Всі вони достатньо дорого коштують. План з їхнього становлення та масштабування закладений, зокрема, у проєкті Стратегії розвитку міста до 2035 року. Сподіваємося, що в найближчі 3-4 роки ми зможемо досить суттєво пройти вперед у цьому напрямку.

Для прикладу, зараз такі споруди вже будуються на Харківському шосе.

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