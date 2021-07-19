Київ накрив ураган. Як виглядає затоплена станція метро "Берестейська" всередині (відео)

А станція "Академмістечко" вже працює в звичайному режимі – працівники метро ліквідували потоп

Вся підлога станції укрита водою / Фото: колаж "Сегодня"

У Мережі з'явилося свіже відео з станції метро "Берестейська", яку затопило після сильних злив в столиці.

Про це повідомляє "Сегодня".

На відео видно, що підлога станції укрита водою – співробітники метрополітену, в відмінних жилетах, намагаються прибрати воду. Всіх пасажирів евакуювали зі станції.

Відзначимо, що станція метро "Берестейська" тимчасово закрита на вхід і вихід через потоп. Про ліквідацію підтоплення та відкриття станцій в метрополітені поки що не повідомляли.

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Крім того, раніше з'явилося відео з ще однієї станції київського метро, яка "плаває". "Академмістечко" теж тимчасово закрили. На місці працює ремонтна бригада.

Станом на 13:30, "Академмістечко" працює в звичайному режимі.

Нагадаємо, раніше Київ накрили гроза і пилова буря – вітер зносив все на своєму шляху.

Крім того, в Україні оголошено штормове попередження, а також високий рівень пожежної небезпеки.