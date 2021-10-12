Київ потрапив у ТОП-5 міст світу з найбруднішим повітрям

Для здорових людей таке повітря несе стандартну небезпеку / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 12 жовтня, в Києві зафіксували один з найвищих показників забруднення повітря в світі. Рівень забруднення повітря відстежується в режимі реального часу.

Про це пише Укрінформ.

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Нічим дихати

За даними порталу Iqair , на 10:00 індекс Києва становить 151 при нормі 50. Рівень забруднення повітря в столиці України характеризується як "нездоровий для чутливих груп населення".

Дані за якістю повітря / IQAir. Київ знаходиться на 5 місці

При такому рівні повітря людям із захворюваннями дихальної системи радять одягати респіратори, в приміщеннях закривати вікна і включати очищувачі повітря, а також виключають спортивні заняття на відкритому повітрі.

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Що кажуть експерти

За словами фахівців, для здорових людей таке повітря несе стандартну небезпеку. Речовини, що містяться в ньому, можуть сприяти тому, що у людини з'являються сонливість, млявість, пропадає активність. Також він пригнічує нервову систему.

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