Київ знову в заторах, а транспорт затримується: де не проїхати (мапа)

У столиці утруднено рух транспорту / Колаж "Сьогодні"
У Києві сьогодні, 14 лютого, знову стався збій у роботі громадського транспорту, а на дорогах утворилися затори.
Про це повідомляє Київпастранс.
Як їздить громадський транспорт
Затримується рух тролейбусів №27 на вул. Гарматна – вул. Борщагівська. Все через ДТП, яке там сталося. На місце вже викликали поліцію.
Затори у місті
Також у столиці утворилося багато заторів. Про це свідчить онлайн-сервіс Google maps. Невеликі затори зараз є на Броварському проспекті, Харківському шосе, а також на Дніпровській набережній.
Також рух транспорту утруднений на Кільцевій дорозі, проспекті Перемоги та Індустріальному провулку. У центрі стоїть бульвар Тараса Шевченка.
Чому у Києві почастішали збої у роботі транспорту?
Останнім часом кожний ранок у Києві починається зі збоїв у роботі наземного громадського транспорту – трамваїв, тролейбусів, автобусів.
На комунальному підприємстві "Київпастранс" відзначають, що на рух транспорту впливає дорожня обстановка, а саме часті ДТП.
Також на рух транспорту значною мірою впливає погода – сніг, ожеледиця.
Збої в роботі транспорту відбуваються через неправильно припарковані автомобілі в габаритах проїзду трамваїв та тролейбусів. А іноді транспорт зупиняється через технічні проблеми – поломки, з'їзди з рейок.