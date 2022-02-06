Майже весь день буде хмарно: погода у Києві 6 лютого

Температура повітря прогріється до 1 градуса тепла

Вітер західний із переходом у південно-західний. Колаж "Сьогодні"

У неділю, 6 лютого, у Києві протягом дня небо буде вкрите хмарами, але вдень вони трохи розсіються.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

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Погода

Майже весь день столиці буде похмурим, лише до вечора небо проясниться. Температура повітря прогріється до 1 градуса тепла. Вночі може початися дощ із мокрим снігом, який вранці закінчиться.

Більше упродовж дня істотних опадів не очікується. Вночі температура повітря -1...0 °С. Вітер західний із переходом у південно-західний, 4-5 м/с.

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Якою буде температура?

Заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко розповів "Сьогодні", що у лютому середньомісячна температура повітря буде від 0 до 4 градусів морозу, на високогір'ях Карпат – до 6 градусів морозу, це близько до норми (тобто лютий виявиться теплішим за січень на 1-2 градуси). – Авт.). На півдні Одеської області, а також у Криму та Закарпатті – до 4 градусів тепла.

Що робити під час сильного вітру?

Закрийте усі вікна в квартирі. При особливо сильному вітрі можна заклеїти вікна смужками скотчу по діагоналі скла.

На вулиці потрібно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, а також дерев. Вони можуть відірватися, впасти або впасти прямо на людину.

У разі сильного вітру необхідно сховатись у найближчому будинку (це може бути магазин, під'їзд будинку тощо).

Не паркувати під деревами автомобілі, оскільки вони можуть упасти та пошкодити машину.

Не слід користуватися ліфтом, тому що вітер може обірвати дроти на вулиці, через що відключиться електрика.

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