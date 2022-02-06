Сьогодні 04:24 на
Сноуборд
Жінки, слоупстайл
3-й заїзд, фінал
Сьогодні 05:00 на
Гірськолижний спуск
Чоловіки, швидкісний спуск
Фінал
Сьогодні 09:00 на
Скіатлон
Чоловіки, 15 км + 15 км
Фінал
Сьогодні 10:30 на
Ковзанярський спорт
Чоловіки, 5000 м
Фінал
Сьогодні 14:00 на
Стрибки з трампліну
Чоловіки, індивідуальні
Звичайний трамплін, фінал
Сьогодні 14:40 на
Фрістайл
Жінки, могул
Третій финал
Сьогодні 15:15 на
Санний спорт
Чоловіки
3-й заїзд, фінал
Завтра 05:35 на
Фігурне катання
Жінки, командні змагання
Довільна програма
Завтра 06:54 на
Сноуборд
Чоловіки, слоупстайл
3-й заїзд, фінал
Завтра 07:45 на
Гігантський слалом
Жінки
2-й заїзд
Завтра 10:30 на
Ковзанярський спорт
Жінки, 1500 м
Фінал
Завтра 11:00 на
Біатлон
Жінки, індивідуальна
гонка 15 км, фінал
Завтра 14:46 на
Шорт-трек
Жінки, 500 м
Фінал А
Завтра 14:51 на
Стрибки з трампліну
Змішані команди
Фінальний раунд
Завтра 14:58 на
Шорт-трек
Чоловіки, 500 м
Фінал А
8 лютого 04:45 на
Фрістайл
Жінки, вільні дисципліни, біг-ейр
Фінальний заїзд
8 лютого 05:00 на
Гірськолижний спорт
Чоловіки, супергігант
Фінал
8 лютого 08:05 на
Керлінг
Змішані пари
Матч за бронзу
8 лютого 09:36 на
Сноуборд
Жінки, паралельний гігантский слалом
Фінал
8 лютого 09:43 на
Сноуборд
Чоловіки, паралельний гігантский слалом
Фінал
8 лютого 10:30 на
Біатлон
Чоловіки, індивідуальні
перегони, 20 км. Фінал
8 лютого 12:30 на
Ковзанярський спорт
Чоловіки, 1500 м
Фінал
8 лютого 13:47 на
Лижні гонки
Жінки, спринт
Вільний стиль, фінал
8 лютого 14:00 на
Лижні гонки
Чоловіки, спринт
Вільний стиль, фінал
8 лютого 14:05 на
Керлінг
Змішані пари
Фінал
8 лютого 15:35 на
Санний спорт
Жінки
4-а спроба
Київ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 🎓 Скандал у Могилянці 📲 Технології, що змінюють життя 👗 Тиждень моди
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

Майже весь день буде хмарно: погода у Києві 6 лютого

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
6 лютого, 06:02
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Температура повітря прогріється до 1 градуса тепла
Вітер західний із переходом у південно-західний. Колаж "Сьогодні"
Вітер західний із переходом у південно-західний. Колаж "Сьогодні"

У неділю, 6 лютого, у Києві протягом дня небо буде вкрите хмарами, але вдень вони трохи розсіються.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Реклама

Погода

Майже весь день столиці буде похмурим, лише до вечора небо проясниться. Температура повітря прогріється до 1 градуса тепла. Вночі може початися дощ із мокрим снігом, який вранці закінчиться.

Більше упродовж дня істотних опадів не очікується. Вночі температура повітря -1...0 °С. Вітер західний із переходом у південно-західний, 4-5 м/с.

Реклама

Якою буде температура?

Заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко розповів "Сьогодні", що у лютому середньомісячна температура повітря буде від 0 до 4 градусів морозу, на високогір'ях Карпат – до 6 градусів морозу, це близько до норми (тобто лютий виявиться теплішим за січень на 1-2 градуси). – Авт.). На півдні Одеської області, а також у Криму та Закарпатті – до 4 градусів тепла.

Що робити під час сильного вітру?

  • Закрийте усі вікна в квартирі. При особливо сильному вітрі можна заклеїти вікна смужками скотчу по діагоналі скла.
  • На вулиці потрібно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, а також дерев. Вони можуть відірватися, впасти або впасти прямо на людину.
  • У разі сильного вітру необхідно сховатись у найближчому будинку (це може бути магазин, під'їзд будинку тощо).
  • Не паркувати під деревами автомобілі, оскільки вони можуть упасти та пошкодити машину.
  • Не слід користуватися ліфтом, тому що вітер може обірвати дроти на вулиці, через що відключиться електрика.

Читайте також

В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Про важливе
Наші автори
Ігор Сєров У мережі пишуть, що "Нацкорпус" створює радіоактивну бомбу проти РФ. Ми дізналися, чи це правда Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Витримає ядерний удар. У метро розповіли, як рятуватимуть киян у разі агресії РФ Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Ольга Кравченко Підроблені візи та переправлення людей через кордон: під Києвом викрили злочинну групу (відео) Ольга Кравченко · Редактор Київ Сьогодні
Творча команда
Оборона Києва
Скільки і за що платитимемо
Київський метрополітен
Ньюзмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Зірковий пил
Мер говорить
Новини футболу
Ньюзмейкер
Інна Собора

Інна Собора

Редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
В об'єктиві
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Коронавірус за тиждень

15 425

захворіло за тиждень в Києві

+36%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.27

Російський рубль (₽)

0.3708

Євро (€)

31.92

Doodle Сьогодні
6 лютого. Єлизавета II. Рівно 70 років тому цього дня на престол Великобританії та Британської Імперії зійшла 25-річна Єлизавета Ганна Марія Віндзор, яка нині живе і правляча Королева…
Історія дня - за хвилину
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Реальна містика 🎃
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.27

Російський рубль (₽)

0.3708

Євро (€)

31.92

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти