Київ знову засипле снігом: коли чекати негоди

Сніг у місті прогнозують ближче до вечора/Колаж "Сьогодні"
Погода у Києві у четвер, 20 січня, буде сніговою та теплою. Проте опади синоптики обіцяють у столиці ближче до вечора. Також варто очікувати невеликий вітер та хмарну погоду, яка протримається лише вранці.
Про це пише ТСН .
У четвер у місто повернеться сніг. Опади будуть ближче до вечора, коли температура повітря стане нижче. Вдень стовпчики термометрів коливатимуться від 2 градусів морозу до 2 градусів тепла.
Вітер у Києві цього дня південно-західний, 3-10 м/с.
Погода в Україні
Сьогодні, 19 січня, у країні опадів не буде. По всій території країни синоптики прогнозують мороз. Окрім того, будуть пориви вітру до 12 м/с. Через "мінусову" температуру можлива ожеледиця.
На заході прогнозується від -1 до +2 градусів. На сході стовпчики термометрів коливатимуться від 5 градусів морозу до 0 градусів.
У північних регіонах – від -7 до +2 градусів. На півдні очікується від 2 градусів морозу до 2 градусів тепла.
Раніше ми писали:
- Морозів не чекати? Якою сьогодні буде погода у Карпатах
- Морозно, але без опадів: погода у Києві 19 січня