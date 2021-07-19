Київ затопило, але кияни не розгубились та влаштували розваги на воді (відео)

Жителі столиці плавали на надувних кругах, каталися на велосипедах по калюжах, а відомий блогер навіть переплив перешкоду

Мурафа влаштував сміливий "заплив" в калюжі / Фото: колаж "Сьогодні"

У понеділок, 19 липня, в Києві випала рекордна кількість опадів, яка практично затопила місто. Але киян це зовсім не засмутило, вони влаштували розваги на воді.

Відео вони публікують в соцмережах.

Відомий київський блогер Антон Мурафа влаштував сміливий "заплив" в калюжі. Хоча калюжа і не глибока, але він зробив вигляд, що з важкістю перепливає перешкоду. А поруч стоїть чоловік, випадковий перехожий, вода дістає йому лише до колін.

А на Оболоні стався ще один кумедний випадок – дівчина принесла до затопленого пішохідного переходу надувного фламінго і влаштувала на ньому водні розваги – просто почала плавати по переході. Поруч спостерігали здивовані перехожі.

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У столиці помітили ще одні водні розваги. Цього разу чоловік покатався по глибокій калюжі на велосипеді. Калюжа настільки глибока, що транспортний засіб практично не видно.

Також "Сегодня" зібрали добірку відео того, що накоїла буря і гроза в різних районах міста.

Крім того, раніше Київ накрили гроза і пилова буря – вітер зносив все на своєму шляху.