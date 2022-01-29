У Києві на ремонт трамвайної лінії хочуть витратити понад 773 млн гривень. Що кажуть експерти

На лінії хочуть виконати коплекс ремонтних робіт/Фото: колаж: "Сьогодні"

Киян здивувала вартість реконструкції трамвайної лінії від вулиці Милославської до Дарницького залізничного вокзалу. Її оцінили у 773,5 мільйона гривень! На лінії хочуть замінити старі рейки та тротуарні покриття, оновити покриття з розміткою та відремонтувати дощову каналізацію.

У КП "Київпастранс" сайту "Сьогодні" підтвердили, що такий проєкт реконструкції справді запланований.

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Що думають люди?

Багатьох киян обурили такі цифри. Люди жартують, чи не з золота будуть рейки? Інші вважають, що трамвайна лінія давно потребує ремонту, мовляв, рейки вже відслужили своє, особливо в районі Харківського шосе, перед шляхопроводом.

Що кажуть експерти?

Ми поцікавилися в експертів, наскільки реально потрібна така величезна сума грошей, щоб реконструювати трамвайну лінію. Вони кажуть, що важко сказати, чи об'єктивна цифра 773 мільйони на реконструкцію трамвайної лінії.

"Сума справді вражає. Але треба дивитися на масштаб запланованих робіт. Все залежить від довжини трамвайного маршруту. Потрібно об'єктивно оцінювати сам проєкт реконструкції. Якщо збираються ремонтувати дощову каналізацію, то її заміна дуже дорого коштує. Все, що там роками лежало, потрібно витягати з-під землі і ставити назад вже нові труби, плюс нові зливові колодязі. Це досить затратно", — розповідає сайту "Сьогодні" директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко.

Якщо потрібно ремонтувати тротуари – це ще плюс додаткове фінансове навантаження.

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"Як правило, при підготовці такого проєкту реконструкції, в нього закладається кошторис за існуючими цінами, але як показує практика, поки проєкт дійде до стадії реалізації, то ціни піднімаються в рази. Тому це враховується при виконанні таких робіт. Від стадії проєкту до реалізації минає рік чи два. Ціни за цей час змінюються вдвічі. До того ж вартість матеріалів залежить від курсу долара, особливо, якщо їх купують за кордоном", — пояснює Олександр Сергієнко.

У Києві знову можуть ввести спецперепустки в транспорт

У разі введення в Україні тотального локдауну влада Києва планує ввести спецперепустки для проїзду в громадському транспорті. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Ми переводитимемо транспорт у спеціальний режим перевезень, у нас все готове", – заявив Поворозник.

Він додав, що метро в Києві працюватиме у попередньому режимі й закривати його у разі локдауну не планують.

Поворозник сподівається, що обмежень на транспорті вдасться уникнути завдяки високому рівню вакцинації від коронавірусу в столиці.

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