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У Києві знову можуть ввести спецперепустки в транспорт: за яких умов

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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25 січня, 06:00
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Це пов'язано із ситуацією з COVID-19 у нашій країні.
У громадському транспорті Києва знову можуть з'явитися спецперепустки. Фото: колаж "Сьогодні"
У громадському транспорті Києва знову можуть з'явитися спецперепустки. Фото: колаж "Сьогодні"

У разі введення в Україні тотального локдауну, уряд Києва планує зробити спецперепустку для проїзду у громадському транспорті.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник у ефірі "Україна 24".

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Кияни будуть зі спецперепустками

"Ми переводитимемо транспорт у спеціальний режим перевезення, у нас все готове", – заявив Поворозник.

Крім того, він додав, що метро у Києві працюватиме у колишньому режимі і закривати його не планують у разі локдауну.

Поворозник сподівається, що запровадження обмежень на транспорт вдасться уникнути завдяки високому рівню вакцинації від коронавірусу у столиці.

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Які на вигляд спецперепустки на транспорт. Фото: прес-служба КМДА

Коли очікується пік поточної хвилі COVID-19?

Пік захворюваності на поточну хвилю COVID-19 може потрапити на середину лютого. На цьому наголосив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Ми розраховуємо, що пік може бути у середині лютого", – сказав він.

Ляшко зазначив, що нинішня хвиля COVID-19 рухається із заходу на схід і з великою ймовірністю спричинена поширенням штаму "Омікрон".

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До червоної зони можуть потрапити ще три області

За словами Ляшка, найближчим часом у червону зону можуть увійти Рівненська та Чернівецька області. Передумови для входження в цю зону також є Львівщини.

В Україні виявили нові COVID-випадки

В Україні за добу 23 січня зафіксовано 12 915 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це на 2529 менше, що за 22 січня.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1836 осіб;
  • летальних наслідків – 67;
  • одужали – 2430 осіб.

За весь час пандемії в Україні

  • захворіли – 3 870 370 осіб;
  • одужали – 3 585 338 осіб;
  • летальних наслідків – 99 282.

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