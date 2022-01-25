У Києві знову можуть ввести спецперепустки в транспорт: за яких умов

У разі введення в Україні тотального локдауну, уряд Києва планує зробити спецперепустку для проїзду у громадському транспорті.
Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник у ефірі "Україна 24".
Кияни будуть зі спецперепустками
"Ми переводитимемо транспорт у спеціальний режим перевезення, у нас все готове", – заявив Поворозник.
Крім того, він додав, що метро у Києві працюватиме у колишньому режимі і закривати його не планують у разі локдауну.
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Поворозник сподівається, що запровадження обмежень на транспорт вдасться уникнути завдяки високому рівню вакцинації від коронавірусу у столиці.
Які на вигляд спецперепустки на транспорт. Фото: прес-служба КМДА
Коли очікується пік поточної хвилі COVID-19?
Пік захворюваності на поточну хвилю COVID-19 може потрапити на середину лютого. На цьому наголосив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
"Ми розраховуємо, що пік може бути у середині лютого", – сказав він.
Ляшко зазначив, що нинішня хвиля COVID-19 рухається із заходу на схід і з великою ймовірністю спричинена поширенням штаму "Омікрон".
До червоної зони можуть потрапити ще три області
За словами Ляшка, найближчим часом у червону зону можуть увійти Рівненська та Чернівецька області. Передумови для входження в цю зону також є Львівщини.
В Україні виявили нові COVID-випадки
В Україні за добу 23 січня зафіксовано 12 915 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це на 2529 менше, що за 22 січня.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1836 осіб;
- летальних наслідків – 67;
- одужали – 2430 осіб.
За весь час пандемії в Україні
- захворіли – 3 870 370 осіб;
- одужали – 3 585 338 осіб;
- летальних наслідків – 99 282.