Кияни масово залишилися без холодної води – список адрес

У столиці відключили водопостачання. Фото: колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 11 лютого, у Києві на кількох вулицях відключили холодне водопостачання. Це пов'язано із проведенням запланованих ремонтних робіт.

Про це повідомили у Київводоканалі.

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Де немає води?

11 лютого тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

вул. Академіка Богомольця, 2, 3, 4, 5

вул. Електриків, 14, 16, 18, 23А, 24

вул. Юрія Липи, 6

вул. Маршала Гречка, 12Д

пр-т. Романа Шухевича, 18

бул. Вацлава Гавела, 4

У столиці люди залишились без водопостачання. Фото: колаж "Сьогодні"

На межі катастрофи: Бердянськ може залишитися без води

Без води може залишитися курортний Бердянськ. Самі комунальники визнають – місто на межі екологічної катастрофи. На старому каналізаційному колекторі не лишилося живого місця. Що день – то нові пориви. Про це повідомляється у випуску "Сегодня".

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Зараз у Бердянську працює лише одна з двох ліній колектора. Та й вона розвалюється, кажуть комунальники. Раз у раз доводиться ремонтувати.

"Латка на латці. Якщо ми не ліквідуємо зараз цю аварію, то місто залишиться повністю без води та без каналізації", – каже майстер каналізаційної мережі Бердянська Олександр Хоменко.

Пориви у міській каналізації розпочалися з 1 січня. З того часу комунальники працюють майже без вихідних, щоб уникнути катастрофи. За останні кілька тижнів їх уже було з десяток.

Але такі дрібні ремонти допомагають лише тимчасово. Колектор потрібно повністю міняти, визнають у міськводоканалі.

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"100% зношені, ми через день займаємося ремонтом, постійно варимо. Нижня частина труби протерлася до міліметра і тонше", – розповів в.о. головного інженера Бердянського водоканалу Костянтина Завгороднього.

Жителі Бердянська бояться повторення історії дворічної давності – тоді місто залишилося без води.

"Ходили на море по воду. З каністрами, з тачками. Хто як. Ну і привозили сюди воду. Стояли в черзі по 2 години. Зима була, холодно", – повідомила мешканка Бердянська Тетяна Голубнича.

На заміну аварійного колектора потрібно майже 140 мільйонів гривень – Бердянськ їх немає.

"Там розглядається питання як за екологічні гроші, так і за гроші за проектами ЄІБ та Світового банку. Так і за гроші з обласного бюджету. З міського. Варіанти співфінансування", – наголосив заступник міського голови Бердянська Василь Федосов.

Але навіть приблизний термін, коли замінять аварійний колектор керівництво міста назвати не може. Шукають гроші. А Бердянськ поки що – щодня на межі катастрофи.

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