Кияни на Старий Новий рік залишаться без води – список вулиць

У столиці відключать воду на кілька днів. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві з 13 на 14 січня на кількох вулицях відключать холодне водопостачання. Це пов'язано із проведенням запланованих ремонтних робіт.

Про це повідомили у Київводоканалі.

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Де не буде води?

З 19:00 13 січня до 11:30 14 січня у зв'язку з плановими ремонтними роботами тимчасово не буде водопостачання за адресами:

вул. Заболотного, 126, 128, 130, 132, 134, 136;

вул. Сірка, 8, 2;

вул. Васильківська, 97.

У центрі Києва відключать воду

У центрі Києва з 11 січня відключать холодне водопостачання. Це пов'язано із проведенням запланованих ремонтних робіт.

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З 09:00 11 січня до 01:30 12 січня у зв'язку з плановими ремонтними роботами тимчасово не буде водопостачання за адресою:

бульв. Шевченка, 62.

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