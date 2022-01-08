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Кияни на Старий Новий рік залишаться без води – список вулиць

Софія Ковнір
8 січня, 13:06
Комунальники міста проведуть ремонтні роботи

У столиці відключать воду на кілька днів. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві з 13 на 14 січня на кількох вулицях відключать холодне водопостачання. Це пов'язано із проведенням запланованих ремонтних робіт.

Про це повідомили у Київводоканалі.

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Де не буде води?

З 19:00 13 січня до 11:30 14 січня у зв'язку з плановими ремонтними роботами тимчасово не буде водопостачання за адресами:

  • вул. Заболотного, 126, 128, 130, 132, 134, 136;
  • вул. Сірка, 8, 2;
  • вул. Васильківська, 97.

У центрі Києва відключать воду

У центрі Києва з 11 січня відключать холодне водопостачання. Це пов'язано із проведенням запланованих ремонтних робіт.

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З 09:00 11 січня до 01:30 12 січня у зв'язку з плановими ремонтними роботами тимчасово не буде водопостачання за адресою:

  • бульв. Шевченка, 62.

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