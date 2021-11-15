Кияни залишилися без води на кількох вулицях: список адрес

Масове вимкнення води. Фото: колаж "Сьогодні"

У понеділок, 15 листопада, у Києві на кількох вулицях відключили водопостачання. Це пов'язано із проведенням запланованих ремонтних робіт.

Про це повідомили у пресслужбі "Київводоканалу".

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Де немає води?

Водопостачання з 10:00 до 18:00 відсутнє за такими адресами:

вулиця Госпітальна, 8

вулиця Гродненська, 36

вулиця Гната Хоткевича, 18

вулиця Амвросія Бучми, 1, 2, 4, 6, 6А, 6В, 6Г

вулиця Івана Миколайчука, 3/1, 5/1, 5/3, 6, 7/1, 7/2, 9А, 9Б, 9Д

вулиця Північна, 4

вулиця Святошинська, 23

вулиця Перемоги, 11, 13, 15

вулиця Волинська, 69

Відключення води у Києві. Фото: колаж "Сьогодні"

Нагадаємо, 13 січня 2020 року біля Ocean Plaza прорвало велику трубу тепломагістралі. Надзвичайна подія паралізувала рух транспорту в районі, а потужний фонтан гарячої води затопив торговий центр, ресторани, супермаркет і проїзну частину вулиці Антоновича. Кілька людей, що опинилися в зоні аварії, отримали опіки.

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Буквально наступного дня у столиці стався ще один прорив – на вулиці Сім'ї Ідзиковських.

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