Київський метрополітен похвалився зоряними пасажирами – у підземці помітили мільйонерів (фото)

Кого тільки не зустрінеш у метро... / Фото: Сьогодні

За 30 років незалежності України Київський метрополітен не тільки осучаснювався, але і періодично заманює навіть зіркових пасажирів. У компанії показали фото бізнесменів Василя Хмельницького і Гаріка Корогодського, які несподівано пересіли з дорогих іномарок на метро.

"Якщо вам здалося, що поруч у підземці тримався за поручень топ-бізнесмен, меценат, депутат, мільйонер, артист – вам не здалося", – йдеться у повідомленні.

Челендж #Кращенаметро вже підтримали Василь Хмельницький і Гарік Корогодський, які на своїх сторінках в соцмережах показали фото з метро.

Гарік Корогодський

Український бізнесмен, письменник, блогер, меценат, співзасновник благодійного фонду, співвласник фітнес-центру і ТРЦ Dream Town, генеральний директор компанії "Віта Верітас".

Гаріка важко було б дізнатися. Фото: facebook.com/garik.korogodskiy

Василь Хмельницький

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Український бізнесмен, засновник холдингової компанії UFuture, у 2017 році зайняв 36 місце в рейтингу журналу "Новое время" Топ-100 найбагатших українців зі статками у 114 млн дол. Був народним депутатом п'яти скликань Ради.

Хмельницькому сподобалося в метро. Фото: facebook.com/vkhmelnytsky

"Неважливо, скільки у тебе грошей або яка в тебе машина. Найшвидший транспорт сьогодні – це метро. Ми економимо час, а час це гроші. P.S. Маску зняв для фото", – написав він у Facebook.

У Київському метрополітені попередили киян і простих мільйонерів, що на День Незалежності, 24 серпня, робота метро буде продовжена на дві години.

Історія київського метро

Київський метрополітен – швидкісна внеулічная транспортна система метрополітену в столиці. Після відкриття 6 листопада 1960 року стало третім за рахунком в СРСР після Московського і Ленінградського. Київський метрополітен займає 31-е місце в світі за пасажиропотоком, хоча є всього лише 79-м по довжині ліній (на липень 2021 року).

Підземка є багатопрофільне підприємство, сучасний складний інженерний комплекс. У його складі діють 11 експлуатаційних служб, 3 електродепо (ТЧ-1 "Дарниця", ТЧ-2 "Оболонь" і ТЧ-3 "Харківське"), вагоноремонтний завод (ВРЗ), дирекція будівництва метрополітену.

У Київському метрополітені діє лінійна система руху поїздів.

У 2021 році Київський метрополітен має три діючі лінії, сумарна експлуатаційна довжина яких – 69,648 км. До послуг пасажирів 52 станції з трьома пересадковими вузлами, розташованими трикутником в історичному центрі Києва.

Як повідомляли новини "Сьогодні", чемпіон світу з боксу Олександр Гвоздик провонявся потом у київському метро. Йому не сподобався чужий піт в столичній підземці, за що він нарвався на жорстку критику передписників.

Також ми писали про станцію втрачених речей в Києві. Виявляється, до самого відкриття станцію "Нивки" називали "Щербакова", в честь однойменної вулиці, яка проходить поруч.