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4G і оплата PayPass. Як змінився Київський метрополітен за 30 років Незалежності

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
20 серпня, 15:33
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У 2021 року столична підземка має три діючі лінії, сумарна експлуатаційна довжина яких – 69,648 км
Поїзд столичної підземки і пасажири. Фото: колаж "Сьогодні"
Поїзд столичної підземки і пасажири. Фото: колаж "Сьогодні"

4G на всіх станціях, оплата безконтактно, збільшення штату співробітників і інше. У підземці розповіли, як змінювався Київський метрополітен за 30 років Незалежності України.

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Фото опублікував начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський в Facebook.

"Озирнулися в КП "Київський метрополітен" на 30 років. Прагнути більше – дуже правильно, це і є розвиток. Але цінувати зроблене також важливо для руху вперед! Міняємо наше місто разом", – написав він.

Факти про столичну підземку. Фото: Київський метрополітен
Факти про столичну підземку. Фото: Київський метрополітен

Історія київського метро

Київський метрополітен – швидкісна внеулічная транспортна система метрополітену в столиці. Після відкриття 6 листопада 1960 року стало третім за рахунком в СРСР після Московського і Ленінградського. Київський метрополітен займає 31-е місце в світі за пасажиропотоком, хоча є всього лише 79-м по довжині ліній (на липень 2021 року).

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Підземка є багатопрофільне підприємство, сучасний складний інженерний комплекс. У його складі діють 11 експлуатаційних служб, 3 електродепо (ТЧ-1 "Дарниця", ТЧ-2 "Оболонь" і ТЧ-3 "Харківське"), вагоноремонтний завод (ВРЗ), дирекція будівництва метрополітену.

У Київському метрополітені діє лінійна система руху поїздів.

У 2021 році Київський метрополітен має три діючі лінії, сумарна експлуатаційна довжина яких – 69,648 км. До послуг пасажирів 52 станції з трьома пересадковими вузлами, розташованими трикутником в історичному центрі Києва.

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