Коли з вулиць Києва зникнуть іржаві маршрутки, а оплатити проїзд можна буде безконтактно

Перевізникам запропонували нові стандарти роботи / Фото: Колаж: Сьогодні

Кияни обурюються станом іржавих київських маршруток, які працюють у місті роками і вже розсипаються під час їзди. Сайт "Сьогодні" дізнавався, коли з вулиць столиці зникнуть іржаві "Богдани", а оплатити проїзд кияни зможуть безконтактно.

Що кажуть в КМДА

Міська влада заявляє, що старі іржаві маршрутки незабаром зникнуть з вулиць міста, але поки не уточнюють, коли саме це станеться.

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Чиновники ще влітку запропонували перевізникам нові стандарти і правила роботи, а з тими, хто їх не хоче підписувати – будуть розривати договори.

"Ми вже розірвали договори на 21 маршруті, на 16 з них зараз працює "Київпастранс". Кожен перевізник з підробленими документами буде відсторонений від перевезень, а його маршрут буде виставлений на прозорий конкурс за новими стандартами від міста. Маршрутки – це місце, звідки виганяють учасників бойових дій, водії відомі своїм хамством – курять, роблять все що завгодно, а в карантин саме маршрутки зникають з вулиць, оскільки їм невигідно перевозити киян у скрутну годину. Тому ми не довіряємо маршруткам і вважаємо, що в столиці їм не місце", – заявив Костянтин Усов, заступник голови КМДА.

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Він запевнив, що на всіх маршрутах, де з перевізниками розірвано договори, працюватиме якісний і комфортний транспорт.

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"Мерія готова до звинувачень у корупції, до саботажу перевізників, до воєн на вулицях. Ми готові пройти через все, щоб повернути довіру киян до громадського транспорту. Це наше стратегічне завдання. Маршрутка у Києві зникне як клас. І у перевізників є вибір – змінитися і виконати всі умови міста, піднімати стандарти чи просто зникнути", – заявив Костянтин Усов.

Що думають перевізники?

В Асоціації перевізників Києва та Київської області відзначають, що зміни можливі, коли місто буде купувати у перевізників саме транспортні послуги та платити їм за пасажиро-кілометри.

"Щойно це станеться, всі перевізники в короткі строки змінять свій старий рухомий склад. Скаже місто, що потрібні автобуси-гармошки завдовжки 18 метрів – працюватимуть на них. Скажуть, що потрібні 12-метрові автобуси певної марки – возитимуть на таких. Поки цього немає. Є тільки декларування нереальних умов для перевізників. Потрібно розуміти, що каральними методами ситуацію не поліпшити, а тим більше постійними змінами правил гри. Потрібна ділова і фінансова підтримка з боку міста і спільна зацікавленість у зміні ситуації із застарілим рухомим складом", – розповів сайту "Сьогодні" Ігор Мойсеєнко, голова Асоціації перевізників Києва і Київської області.

Він підкреслює, що зараз немає передумов, щоб перевізники кинулися дружно купувати нові автобуси.

"Ми плавно наближаємося до жорсткого карантину, який незрозуміло коли закінчиться. Як перевізнику зараз купувати автобуси вартістю понад 2 мільйони гривень, якщо нас через два тижні закриють? Ну хіба що поставити новий автобус на стоянку на два місяці і платити за нього кредит. Це цілковита утопія", – каже Ігор Мойсеєнко.

Як у Варшаві

Як приклад експерт наводить Варшаву, де працюють три приватних перевізники і один комунальний. У всіх однаковий рухомий склад – тих же фірм, тих же розмірів, однакові правила роботи.

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"Всі перевізники – приватні і комунальні – у Варшаві отримують від міста плату за транспортну роботу. Там дотації від міста становлять 70%. Тому вони можуть собі дозволити оновлювати рухомий склад, а містяни отримують комфортний транспорт. У нас же дотується тільки КП "Київпастранс", а приватні перевізники залишаються не при справах. Вони б з радістю замінили рухомий склад, але хто за це платитиме, під які гарантії та програми? Їх просто немає – виживайте, як хочете. А купувати старі автобуси перевізникам абсолютно невигідно, оскільки вже через рік-два їх доведеться ремонтувати", – каже Ігор Мойсеєнко.

Коли проїзд оплатимо карткою?

В Асоціації перевізників Києва та Київської області впевнені: щоб у маршрутках запрацював безготівковий розрахунок за проїзд, потрібно вносити зміни в законодавство.

"Ми у цьому зацікавлені. Коли місто купуватиме у нас транспортну роботу, то всі автобуси будуть обладнані валідаторами для безконтактної оплати проїзду. Потрібно, щоб місто допомогло з установкою цих пристроїв, а не просто ставило перевізників перед фактом установки. Адже за безконтактної оплати проїзду всі гроші йтимуть у місто, перевізники зможуть отримувати фіксовану суму за виконану роботу, а не за те, скільки пасажирів перевезли", – каже Ігор Мойсеєнко.

Глава асоціації впевнений, що якісний транспорт – це соціальна функція, якою повинна займатися міська влада.

"Приватний бізнес не може виконувати за місто його соціальну функцію. Наївно вважати, що новий автобус "Київпастрансу", який коштує 280 тисяч євро, буде рентабельним, перевозячи пасажирів по 8 гривень. Ми пропонували встановити регульований тариф і готові були поставити ту ціну, яку затвердить місто, але позитивної відповіді не почули", – зазначає Ігор Мойсеєнко.

До речі, за фіксованої оплати проїзду перевізники не будуть вимагати збільшувати вартість проїзду, як роблять це зараз при вільному тарифі.

У КМДА поки не коментують впровадження безконтактної оплати проїзду в маршрутках. У громадському транспорті Києва тільки нещодавно з'явилися інформаційні плакати щодо того, як і де купити електронний квиток.

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