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Як буде працювати транспорт Києва з 21 жовтня: ми дізналися всі подробиці

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
19 жовтня, 12:06
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Зараз влада запроваджує нові обмеження на пересування. "Сьогодні" в КМДА розкрили деталі
Обмеження в транспорті України. Фото: колаж "Сьогодні"
Обмеження в транспорті України. Фото: колаж "Сьогодні"

З 21 жовтня в Україні діятимуть нові карантинні обмеження у транспорті. Як виявилося, сертифікат про вакцинацію від COVID-19 потрібно буде надавати під час міжрегіональних перевезень, а Києва це поки не торкнеться.

Сайт "Сьогодні" дізнавався, як працюватиме транспорт у столиці.

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Обмеження поки не торкнуться Києва

У КМДА наголошують, що обмеження у транспорті з 21 жовтня стосуються міжрегіональних перевезень – залізничного транспорту та автобусів, які курсують між регіонами країни.

"Київ поки знаходиться в "помаранчевій зоні" карантину. Все в місті працює в рамках обмежень цієї зони. Ніхто поки не вимагає документів про вакцинацію для проїзду в міському транспорті. Але я б хотів зазначити, що не потрібно чекати, коли Київ перейде в "червону зону", щоб потім влаштовувати черги на пунктах вакцинації. Сьогодні ми їх спостерігаємо в Дніпрі та Одесі. Такого не можна допускати", – розповів сайту "Сьогодні" Микола Поворозник, перший заступник голови КМДА.

Він підкреслив: щоб такого не допустити – потрібно вакцинуватися вже зараз. За його словами, міські лікарні наповнюються пацієнтами і Київ поступово наближається до "червоної зони".

В Україні зміняться правила роботи громадського транспорту
В Україні зміняться правила роботи громадського транспорту / Фото: Колаж: Сьогодні

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Ситуація у столиці ще може змінитися

Як розповів Поворозник, у "червоній зоні", якщо місто в неї увійде, влада оцінюватиме ситуацію і прийматиме відповідне рішення.

"У "червоній зоні" будемо аналізувати ситуацію в лікарнях. І, відповідно, ухвалювати рішення: кого і як перевозити в міському транспорті Києва, і що буде працювати в місті", – додав нам Микола Поворозник.

Які правила введуть в Україні?

З 21 жовтня водії, екіпаж і пасажири повинні мати один з таких документів:

  • документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; для "жовтих" областей підійде і одна доза;
  • міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат про вакцинацію однодозною вакциною або двома дозами дводозної;
  • негативний результат ПЛР-тесту або довідка про одужання від ковіду, актуальність яких підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням "Дії";
  • негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу, чинний 72 години.

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