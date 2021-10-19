Як буде працювати транспорт Києва з 21 жовтня: ми дізналися всі подробиці

З 21 жовтня в Україні діятимуть нові карантинні обмеження у транспорті. Як виявилося, сертифікат про вакцинацію від COVID-19 потрібно буде надавати під час міжрегіональних перевезень, а Києва це поки не торкнеться.
Сайт "Сьогодні" дізнавався, як працюватиме транспорт у столиці.
Обмеження поки не торкнуться Києва
У КМДА наголошують, що обмеження у транспорті з 21 жовтня стосуються міжрегіональних перевезень – залізничного транспорту та автобусів, які курсують між регіонами країни.
Далі по темі
"Київ поки знаходиться в "помаранчевій зоні" карантину. Все в місті працює в рамках обмежень цієї зони. Ніхто поки не вимагає документів про вакцинацію для проїзду в міському транспорті. Але я б хотів зазначити, що не потрібно чекати, коли Київ перейде в "червону зону", щоб потім влаштовувати черги на пунктах вакцинації. Сьогодні ми їх спостерігаємо в Дніпрі та Одесі. Такого не можна допускати", – розповів сайту "Сьогодні" Микола Поворозник, перший заступник голови КМДА.
Він підкреслив: щоб такого не допустити – потрібно вакцинуватися вже зараз. За його словами, міські лікарні наповнюються пацієнтами і Київ поступово наближається до "червоної зони".
Ситуація у столиці ще може змінитися
Як розповів Поворозник, у "червоній зоні", якщо місто в неї увійде, влада оцінюватиме ситуацію і прийматиме відповідне рішення.
"У "червоній зоні" будемо аналізувати ситуацію в лікарнях. І, відповідно, ухвалювати рішення: кого і як перевозити в міському транспорті Києва, і що буде працювати в місті", – додав нам Микола Поворозник.
Які правила введуть в Україні?
З 21 жовтня водії, екіпаж і пасажири повинні мати один з таких документів:
- документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; для "жовтих" областей підійде і одна доза;
- міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат про вакцинацію однодозною вакциною або двома дозами дводозної;
- негативний результат ПЛР-тесту або довідка про одужання від ковіду, актуальність яких підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням "Дії";
- негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу, чинний 72 години.