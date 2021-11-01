"Червона зона" у Києві: коли діти повернуться до школи

У Києві ввели "червону зону" карантину / Фото: Колаж: Сьогодні
Школи Києва можуть перейти на очне навчання у разі, коли стабілізуються чи зменшаться показники захворюваності COVID-19.
Про це сказав голова Держспоживслужби у Києві Олег Рубан в ефірі "Україна 24".
"З метою зниження зростання захворюваності саме обмеження спілкування даного колективу дітей з дорослими, а це майже 30% – понад 900 тисяч людей (учні та педагоги) – дозволить знизити поширення епідемії у Києві. Тому цього тижня спостерігатимемо за показниками, а далі вже будуть приймати рішення про можливий перехід на звичайне очне навчання" – сказав Рубан.
Рішення зі шкіл прийматиметься міською комісією ТЕБ та НС.
"Теоретично можна це запропонувати, коли показники стабілізуються чи знижуватимуться, але сьогодні таких показників немає" , – додав Рубан.
Список нових обмежень у столиці
- Працювати бізнеси (кафе, ТРЦ, спортзали тощо), ЦНАПи та інші організації зможуть за наявності повністю вакцинованого персоналу. Відвідувати такі місця зможуть також лише вакциновані люди та ті, хто має діючий негативний ПЛР-тест.
- З 1 листопада навчальний процес у школах відновиться у дистанційному режимі з 1 по 11 клас. У такому режимі школи працюватимуть до покращення епідситуації.
- Діти та підлітки відвідують ТРЦ лише з батьками – які щеплені чи мають негативний ПЛР-тест.
- Дитячі садки працюватимуть за умови 100% вакцинації всього персоналу.
- Громадський транспорт працюватиме. Пасажири повинні мати COVID-сертифікат або негативний ПЛР-тест. Перевірки будуть не на вході в транспорт, а окремими поліцейськими групами у вибіркових пасажирів.
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