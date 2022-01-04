У Києві відкрилися пункти утилізації ялинок. Куди здати новорічне дерево

Сьогодні, 4 січня, у Києві розпочали роботу 15 пунктів утилізації новорічних ялинок. Принести дерева можна у будні з 07:00 до 21:00 до 31 січня включно.
Про це повідомляє перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
Куди можна здати ялинку
- КП УЗН Голосіївського району – просп. Голосіївський, 87-Г;
- КП УЗН Дарницького району – вул. Тростянецька, 58-А;
- КП ПЗВ Деснянського району – вул. Електротехнічна, 26;
- КП ПЗВ Дніпровського району – просп. Визволителів, 6;
- КП УЗН Оболонського району – просп. Степана Бандери, 26-А;
- КП УЗН Печерського району – вул. Залізничне шосе, 61;
- КП УЗН Подільського району – вул. Дмитрівська, 16;
- КП УЗН Святошинського району – вул. Бетховена, 8;
- КП УЗН Солом'янського району – вул. Новопольова, 95;
- КП УЗН Шевченківського району – пров. Герцена, 6;
- Дарницьке ЛПГ – Бориспільське шосе, 23 км;
- Дарницьке ЛПГ – просп. Броварський, 2-А;
- Дарницьке ЛПГ – вул. Радистів, 1-В;
- Дарницьке ЛПГ – Микільське лісництво, квартал №35;
- Дарницьке ЛПГ – Броварське лісництво, квартал №72.
Як утилізують дерева
У пунктах ялинки подрібнюють на тріску, яка використовується для мульчування лунок вічнозелених рослин. Взимку мульча захищає ґрунт від промерзання, а в теплу пору року допомагає зберегти водний баланс і захищає від пересихання та перегріву.
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