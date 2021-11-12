Маршрутки-нелегали у Києві. Що робити, коли вас везе водій без ліцензії (відео)

Пасажирські маршрутки, які не мають дозволу на пасажирські перевезення. На нелегальний транспорт може потрапити будь-хто з нас. Скільки водіїв без дозвільних документів сідають за кермо та везуть вас на роботу – у столиці перевірили "Укртрансбезпека" та поліція. Ви будете вражені результатами рейду! А кореспондент "Сьогодні" Владислав Паливода розповість, чим ризикує пасажир у автобусі-нелегалі.

Які документи мають бути у водіїв

Щодня основними магістралями проїжджають тисячі міжміських перевізників. Рейд проти нелегалів влаштували "Укртрансбезпека" спільно з поліцією. На трасі зупиняють міжміські маршрутки та перевіряють їх документи.

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У водіїв має бути схема маршруту, витяг з дозволом, а також реєстрація.

Водій цього транспортного засобу везе людей із Києва до Остра, відстань близько 100 кілометрів. Чоловік запевняє, що всі дозволи на перевезення пасажирів має.

"Та у мене всі документи є", – каже водій.

Але за кілька секунд, правоохоронцям каже інше. Основний транспорт начебто зламався, а цей мікроавтобус підмінено. З документів має лише права, паспорт та страхування на автомобіль. Але для перевезень пасажирів цього замало.

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"Немає розкладу руху транспортного засобу, а також страховка не відповідає тому, що цей транспортний засіб надає послуги з перевезення пасажирів, тобто у нього звичайна страховка, а має бути спеціалізована", – каже старший лейтенант поліції Василь Прилепський.

Такий вигляд має квиток на нелегальну поїздку. Фото: Ігор Сєров/Сьогодні

Два пасажири, які їхали маршруткою, запевняють – не знали, що перевізник нелегальний.

"Ми сідали на станції, на Дарниці, звідки ми можемо знати. Якби я знала, я не сідала б", – кажуть пасажири.

Зупиняємо наступну маршрутку і знову.

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"Без документів, немає договору, немає квитанції, нічого немає", – каже Головний спеціаліст відділу державного контролю на автомобільному транспорті Департаменту державного контролю на транспорті Василь Копа.

З 10 зупинених автомобілів 7 виявилися з порушенням, тобто вважаються нелегальними. Такі водії насамперед ризикують життям пасажирів, наголошують правоохоронці.

"У разі ДТП вони не зможуть отримати жодної компенсації, тому що немає страховки для них, тобто їхньому здоров'ю та життю ніхто не відшкодовуватиме збитків", – розповідає Василь Копа.

Як покарають нелегалів

Усі водії, які сьогодні нелегально перевозили людей, отримають штрафи.

"Кожен із перевізників порушників отримає штраф у розмірі 17 тисяч гривень", – пояснює голова Державної служби України з безпеки на транспорті Євген Зборовський.

Що робити пасажирам

Щоб уникнути проблем із перевізником, правоохоронці радять, перш ніж сідати у транспортний засіб, запитати у водія документи.

"У легального перевізника є дозволи, є ліцензії, які також можуть бути надані будь-якому пасажиру на вимогу, а у багатьох легальних перевізників вони навіть розміщені на видному місці і також мають повідомлення про маршрут", – говорить перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Купувати квитки також варто лише на перевірених сайтах чи касах на вокзалі.

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