Метро по 20 гривень? На скільки і коли подорожчає проїзд у Києві

Вартість проїзду в метро готуються підвищити. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві готуються підняти вартість проїзду в громадському транспорті. При цьому перевізники просять збільшити ціну проїзду більш ніж на 20 гривень.

Про це "Сьогодні" розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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Якою буде ціна в громадському транспорті

Міська влада обіцяє, що на 20 гривень вартість проїзду не підвищуватимуть. Більш того, ціна проїзду буде нижче 20 гривень. Остаточних розцінок за проїзд ще немає.

"Він точно не буде 20 гривень", – сказав Поворозник.

Розрахунки перевізників ще вивчатимуть.

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"Набір складових такий: чи зможуть містяни платити такі суми, чи зможе бюджет підтримати перевізників так, як ми це робимо зараз", – додав заступник голови КМДА.

Коли проїзд подорожчає

Проїзд у міському транспорті подорожчає точно не цього року.

"Думаю, це станеться на початку наступного року", – сказав Поворозник.

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Причина подорожчання

За словами заступника голови КМДА, відбулася фінансова накладка з вартістю опалення.

"Не піднімаючи вартості опалення для киян, ми будемо змушені дотувати теплоенергетичний комплекс міста. А це означає, що іншого виходу, як перегляд тарифів на проїзд у міському транспорті, у нас просто немає", – додав він.

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