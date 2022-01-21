Масове мінування у Києві: що зараз відбувається у школах – репортаж (фото, відео)

У столиці знову повідомили про замінування навчальних закладів / Фото: Колаж: Сьогодні

У п'ятницю, 21 січня, у Києві вкотре надійшло повідомлення про замінування всіх навчальних закладів. Правоохоронці перевіряють школи. Кореспондент "Сьогодні" навідався до шкіл, щоб дізнатися про ситуацію.

У школі №309 на Позняках занять не припиняли.

Реклама

У школі №309 все спокійно / Фото: Сьогодні

Діти на уроках, тут нічого не чули про масове мінування шкіл у Києві. На вході грає музика.

Усі діти на уроках / Фото: Сьогодні

Реклама

Одна з викладачок вийшла і повідомила, що уроки йдуть своєю чергою.

В інженерній гімназії також уроки йдуть за розкладом.

В інженерній гімназії теж тихо / Фото: Сьогодні

Реклама

Там кажуть, що їм не надходило жодної інформації щодо мінування ні від поліції Києва, ні від Департаменту освіти КМДА.

Прибиральниця активно миє в коридорі підлогу.

У коридорах пусто, всі діти на заняттях / Фото: Сьогодні

У школі №62 теж все гаразд – уроки йдуть, діти у школі бігають коридорами.

У школі №62 теж нічого не чули про мінування / Фото: Сьогодні

Напевно, розпочалася перерва.

Усі діти зайняті на уроках / Фото: Сьогодні

Поки що жодної інформації про евакуацію не надходило / Фото: Сьогодні

Кореспондент "Сьогодні" також побував у школі №314. Тут батьки забирають дітей додому. Видно, що все спокійно.

У школі №314 жодних НП не зафіксували / Фото: Сьогодні

Хвиля "мінувань" в Україні

Раніше ми писали: