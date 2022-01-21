Массовое минирование в Киеве: что сейчас происходит в школах – репортаж (фото, видео)

В столице снова сообщили о минировании учебных заведений / Фото: Коллаж: Сегодня
В пятницу, 21 января, в Киеве в очередной раз поступило сообщение о минировании всех учебных заведений. Правоохранители проверяют школы. Корреспондент "Сегодня" наведался в школы, чтобы узнать обстановку.
В школе №309 на Позняках занятий не прекращали.
Дети на уроках, тут ничего не слышали о массовом минированим школ в Киеве. На входе играет музыка.
Один из преподавателей вышла и сообщила, что уроки идут своим чередом.
В инженерной гимназии также все уроки идут по расписанию.
Там говорят, что им не поступало никакой информации о минировании ни от полиции Киева, ни из Департамента образования КГГА.
Уборщица активно моет в коридоре пол.
В школе №62 тоже все в порядке – уроки идут, дети в школе бегают по коридорам.
Наверное, началась перемена.
Корреспондент "Сегодня" также побывал и в школе №314. Тут родители забирают малышей домой. Видно, что все спокойно.
Волна "минирований" в Украине
- 13 января в Хмельницком "заминировали" школу №6. Сообщение поступило в полицию.
- В полицию Черкасс поступило анонимное сообщение о том, что все торговые центры города заминированы.
- В Киеве поступило сообщение о минировании 46 школ. В полиции Киева "Сегодня" сообщили, что утром в колл-центр СБУ поступило анонимное сообщение о минировании.
- В Николаеве и Черкассах местные власти приняли решение перевести учащихся некоторых школ на дистанционное обучение. Это связано с постоянными угрозами минирования учебных заведений.
- 12 и 13 января по Украине прокатилась волна "минирований" школ, станций метро, ТРЦ и аэропортов в областных центрах. У них есть признаки хорошо спланированной акции.
В Ровно 20 января проверяют сообщения о якобы минировании всех школ. Детей и учителей эвакуировали.
В четверг, 20 января, в Киеве снова заминировали учебное заведение. Поступило сообщение о заложенной взрывчатке в гимназии №191.