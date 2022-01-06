Масове поширення "Омікрону" та загроза "червоної зони": яка ситуація з COVID-19 у Києві

Столичні лікарні можуть бути перевантажені / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві 1173 підтверджених випадкизахворювання коронавірусом за останню добу. Вже активно обговорюють можливість переходу столиці до "червоної зони" карантину.

Докладно про ситуацію з коронавірусом у Києві – читайте у матеріалі "Сьогодні".

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Дані за добу

Усього заражень у Києві за весь час пандемії 336 602.

Смертельних випадків у столиці – 8256 (за останню добу – 6).

Одужали – 316 884 (за добу – 860).

Спецперепустки для транспорту

Наразі активно обговорюють можливість переходу Києва до "червоної зони" карантину. У такому разі влада має намір запроваджувати спецперепустку для проїзду в міському транспорті.

На цей момент у місті затвердили тимчасовий порядок функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи управління спеціальними перепустками "Карантин".

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Повідомляється, що інші електронні квитки, які не є спецперепустками, будуть деактивовані на час дії "червоної зони". Також не працюватимуть електронні квитки у вигляді QR-кодів, зокрема на паперовому носії. У КМДА кажуть, що поки що немає причин для введення таких жорстких обмежень.

Коли буде "червона зона"?

Сайт "Сьогодні" поспілкувався з головою Держпродспоживслужби столиці Олегом Рубаном. Він запевнив нас, що сьогодні про погіршення ситуації говорити рано.

"Зростання захворюваності розпочнеться після старого Нового року (14 січня). А саме після повернення українців з відпусток та початку навчального процесу. З позитиву – захворювання, спричинене штамом вірусу "Омікрон", з епідеміологічного погляду має всі ознаки сезонного. За інформацією європейських учених, цей штам має масове поширення, короткий інкубаційний період до 3 днів, у 90% – легка форма хвороби", – зазначає Олег Рубан.

За його словами, є й негативні моменти.

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"За масового поширення штаму вірусу "Омікрон" таки у 10% хворих будуть середні та важкі форми, в результаті столичні лікарні будуть завантажені. Також виникне необхідність внесення коректив у процес вакцинації", – додає Олег Рубан.

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