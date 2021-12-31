"Омікрон" у Києві: чи продовжать канікули у школах через новий штам

На сьогодні немає прогнозів щодо закриття шкіл та посилення заходів протиепідемічної небезпеки

"Омікрон" поширюється досить швидко / Колаж "Сьогодні"

У Києві не планують продовжувати зимові канікули через поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон".Учні повернуться за парти за планом.

Про це повідомив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан, пише УНІАН.

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На сьогоднішній день прогнозів щодо посилення заходів протиепідемічної небезпеки у навчальних закладах немає.

"Немає сьогодні прогнозів щодо закриття шкіл та посилення заходів протиепідемічної небезпеки саме у школах. Про це можемо говорити через 3-4 тижні січня, коли реєструватимемо збільшення захворюваності. Тобто діти до школи підуть", – розповів Олег Рубан.

"Омікрон" поширюється дуже швидко

Два тижні тому "Омікрон" склав 14% від виявлених у світі штамів коронавірусу, а наприкінці минулого тижня – вже 20%.

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У щотижневому звіті ВООЗ йдеться, що "Омікрон" поширюється значно швидше за попередні штами коронавірусу.

Днями в Україні було зафіксовано 5 випадків зараження штамом "Омікрон". Перший випадок було детектовано 18 грудня.

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