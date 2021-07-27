Місяць мук: чому дорога з Києва до міжнародного аеропорту "Бориспіль" перетворилася на пекло

Ремонтні роботи на ділянці траси по дорозі до аеропорту триватимуть до кінця літа, а саме до 20 серпня

Мандрівникам складно доїхати до пункту призначення через ремонтні роботи. Фото: колаж "Сьогодні"

Вже більше місяця тривають ремонтні роботи на трасі Києв – міжнародний аеропорт "Бориспіль". Вони, нагадаємо, стартували 22 червня. З цього дня в спокійному режимі до аеропорту кияни не можуть доїхати. Через розгорнуті будівельні роботи проїзд в сторону аеропорту обмежений, а якщо на цьому відрізку стається ДТП, то поїздка затягується на тривалий час.

Роботи на цій ділянці дороги триватимуть до кінця літа, а саме до 20 серпня. В "Укравтодорі" запевняють, що результатом ремонтних робіт стане нове дорожнє покриття, сучасне освітлення, дорожні знаки і розмітка.

Але кияни не дуже радіють такій перспективі.

Муки мандрівників

"Це справжній кошмар і випробування для тих, кому потрібно дістатися до аеропорту. Ми виїжджали з запасом в три години, щоб вчасно встигнути на реєстрацію рейсу. У заторі простояли більше години на проспекті Бажана, поки покинули Київ. Ще стільки ж тяглися в заторі до самого "Борисполя". Благо на рейс встигли впритул, але це коштувало величезних нервів і переживань з розряду – встигнемо-не встигнемо", – ділиться з нами враженнями киянка Ганна.

Таксисти в шоці

З приводу ремонтних робіт між Києвом і "Борисполем" київські таксисти кажуть коротко: "хочеться вити вовком".

"Раніше довезти клієнта з Позняків до аеропорту можна було спокійно і за півгодини. Тепер цей шлях може зайняти 2 і 3 години. І кому потрібен цей ремонт? Він проводився ж зовсім нещодавно... Місцевий асфальт краще, ніж на деяких вулицях Києва. Особисто я в останній місяць в "Бориспіль" їжджу тільки вночі, коли ремонтники сплять. Тоді ще можна завезти клієнта до аеропорту без нервування", – розповідає таксист Володимир.

Здвоєний експрес

Розв'язати проблему намагаються шляхом додавання ще одного поїзда на залізничному експресі, який курсує за маршрутом від Центрального залізничного вокзалу в Києві до аеропорту "Бориспіль".

В "Укрзалізниці" зазначають, що в період відпусток кількість рейсів потягів Pesa на цьому маршруті залишиться незмінною: їх буде 22 пари, але додадуть здвоєний поїзд.

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"Кількість місць в пікові години буде збільшено: тепер в найзавантаженіший час за маршрутом курсуватиме здвоєний Pesa, що дозволить перевозити 162 пасажири замість 81 за один рейс", – зазначають у відомстві.

Втім, не всі пасажири вибирають саме експрес, щоб дістатися до аеропорту чи з нього. Особливо ті, хто живе на лівому березі столиці, їм невигідно їхати ще і до центру Києва. Люди нарікають передусім на тісноту в вагонах, а це не дуже безпечно з огляду на небезпеку підхопити коронавірус. А також не всі впевнені в надійності транспорту – експрес вже дуже часто ламався і зупинявся в дорозі.

Резонансні ДТП

У поліції Київської області кажуть, що на відремонтованій ділянці траси від Києва до Борисполя досить таки напружена обстановка. Тут стається багато ДТП, а кожнв з них – це величезний затор на важливій трасі.

Нам розповіли про три найрезонансніші ДТП, які сталися за останній місяць:

16 липня водій вантажівки MAN не дотримувався безпечної дистанції і врізався в автомобіль Toyota, після чого вантажівка зіткнулася з відбійником і перекинулась. Водій отримав травми.

13 липня зіткнулися три вантажівки-тягача. Утворився величезний затор. У результаті цієї ДТП загинув водій тягача.

7 липня водій легкового автомобіля не впорався з керуванням та допустив зіткнення з колесовідбійною стрічкою. Чоловік поспішав до аеропорту. Але замість цього отримав струс мозку, рвану рану щоки і закриту травму грудної клітини.

Раніше ми писали, що з міжнародного аеропорту "Бориспіль" відправлять на лікування українських військових до Німеччини.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" запускає нову електричку з Києва до "Борисполя". Це пов'язано зі зростанням попиту пасажирів на експрес.