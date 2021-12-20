Морози вже близько. Як пережити різке похолодання – основні правила

Не можна залишатися на вулиці більше, ніж півгодини. / Фото: Колаж: Сьогодні
У столиці чекають на різке похолодання, вже цієї ночі температура повітря опуститься до -11 градусів. Міська влада відкрила пункти обігріву та нагадує основні правила поведінки під час сильних морозів.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
Для кого працюють пункти обігріву
Туди може звернутися будь-хто, кому треба зігрітися. У деяких із пунктів обігріву можна отримати першу медичну допомогу, випити гарячого чаю, а кілька пунктів мають банки одягу, де за потреби можна взяти собі теплий одяг і взуття.
Повний список пунктів обігріву у Києві публікували на сайті "Сьогодні".
Основні правила у морозну погоду
Під час значного зниження температури повітря варто дотримуватися наступних рекомендацій:
- одягайтесь багатошарово. Краще надягати на себе кілька легких кофт замість однієї теплої. Це має попередити пітливість, яка на морозі є небезпечною;
- захищайте відкриті ділянки шкіри. Не забувайте надягати рукавички, шапку, шарф, піднімайте комір;
- взуття слід взувати лише сухе, а також варто пам’ятати, що воно не має здавлювати ногу;
- не виходьте на мороз голодними. Обов'язково добре поїжте, бажано щось висококалорійне. Замерзли – також з’їжте що-небудь;
- заходьте щогодини чи пів години в тепле приміщення, якщо ви проводите цілий день на вулиці;
- рухайтесь на холоді, це посилює кровообіг і сприяє зігріванню тіла;
- підсолоджений гарячий чай або кава дадуть змогу відігрітися;
- не можна вживати алкогольні напої – алкоголь призводить до швидших втрат тепла;
- не можна розтирати уражене місце чи зігрівати уражені тканини тіла гарячою водою або біля гарячих радіаторів.
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