Морози вже близько. Як пережити різке похолодання – основні правила

Не можна залишатися на вулиці більше, ніж півгодини. / Фото: Колаж: Сьогодні

У столиці чекають на різке похолодання, вже цієї ночі температура повітря опуститься до -11 градусів. Міська влада відкрила пункти обігріву та нагадує основні правила поведінки під час сильних морозів.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

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Для кого працюють пункти обігріву

Туди може звернутися будь-хто, кому треба зігрітися. У деяких із пунктів обігріву можна отримати першу медичну допомогу, випити гарячого чаю, а кілька пунктів мають банки одягу, де за потреби можна взяти собі теплий одяг і взуття.

Повний список пунктів обігріву у Києві публікували на сайті "Сьогодні".

Основні правила у морозну погоду

Під час значного зниження температури повітря варто дотримуватися наступних рекомендацій:

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одягайтесь багатошарово. Краще надягати на себе кілька легких кофт замість однієї теплої. Це має попередити пітливість, яка на морозі є небезпечною;

захищайте відкриті ділянки шкіри. Не забувайте надягати рукавички, шапку, шарф, піднімайте комір;

взуття слід взувати лише сухе, а також варто пам’ятати, що воно не має здавлювати ногу;

не виходьте на мороз голодними. Обов'язково добре поїжте, бажано щось висококалорійне. Замерзли – також з’їжте що-небудь;

заходьте щогодини чи пів години в тепле приміщення, якщо ви проводите цілий день на вулиці;

рухайтесь на холоді, це посилює кровообіг і сприяє зігріванню тіла;

підсолоджений гарячий чай або кава дадуть змогу відігрітися;

не можна вживати алкогольні напої – алкоголь призводить до швидших втрат тепла;

не можна розтирати уражене місце чи зігрівати уражені тканини тіла гарячою водою або біля гарячих радіаторів.

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