У Києві взимку зацвіли сакури: фахівці назвали причину

Кияни обговорюють аномальне цвітіння сакур на столичних Липках

У Києві зацвіли дерева у грудні / Фото: Колаж: Сьогодні

Квіти на деревах у грудні помітили на бульварі по вулиці Липській у Печерському районі столиці.

Про це пише сайт "Сьогодні".

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У комунальному об'єднанні "Київзеленбуд" нас запевнили, що цвітіння сакур у зимовий період на території Києва спостерігається вже не вперше.

"Насправді це сорт вишні, штучно винайдений за допомогою селекційного впливу на цей вид рослин на генетичному рівні. Отже, за своїми біологічними особливостями рослина може цвісти двічі на рік: навесні та восени (орієнтовно в жовтні). Проте через глобальні зміни екологічної рівноваги, коли ми маємо досить теплий зимовий період, спокій для рослин не настає, тому вони продовжують вегетувати та пізніше випускати бутони", – пояснюють у "Київзеленбуді".

Комунальники додають, що для даного виду сакур це норма, а осіннє цвітіння є нетривалим процесом, що не дає в результаті плодоношення, тому рослина чудово почувається.

"Це не є відхиленням і не може призвести до ослаблення рослини сакури або вплинути на її розвиток", – пояснюють у "Київзеленбуді".

У Києві серед грудня зацвіли дерева

У Києві помітили цікаву зимову аномалію. На вулиці Липській у Печерському районі столиці зацвіли дерева.

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