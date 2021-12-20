Морозы уже близко. Как пережить резкое похолодание – основные правила

Нельзя оставаться на улице больше получаса. / Фото: Коллаж: Сегодня

В столице ждут резкое похолодание, уже ночью температура воздуха опустится до -11 градусов. Городские власти открыли пункты обогрева и напоминают основные правила поведения во время сильных морозов.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА .

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Для кого работают пункты обогрева

Туда может обратиться любой, кому необходимо согреться. В некоторых пунктах обогрева можно получить первую медицинскую помощь, выпить горячего чая, а несколько пунктов имеют банки одежды, где при необходимости можно взять себе теплую одежду и обувь.

Полный список пунктов обогрева в Киеве публиковали на сайте "Сегодня".

Основные правила в морозную погоду

При значительном снижении температуры воздуха следует соблюдать следующие рекомендации:

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одевайтесь многослойно. Лучше надевать на себя пара легких кофт вместо одной теплой. Это должно предупредить потливость, которая на существуют опасна;

защищайте открытые участки кожи. Не забывайте надевать перчатки, шапку, шарф, приподнимайте воротник;

обувь следует надевать только сухую, а также следует помнить, что она не должна сдавливать ногу;

не выходите на мороз голодными. Обязательно хорошо поешьте, желательно что-то высококалорийное. Замерзли – тоже съешьте что-нибудь;

заходите каждый час или пол часа в теплое помещение, если вы проводите целый день на улице;

двигайтесь на холоде, это усиливает кровообращение и способствует согреванию тела;

подслащенный горячий чай или кофе позволят отогреться;

нельзя употреблять алкогольные напитки – алкоголь приводит к более быстрым потерям тепла;

нельзя растирать пораженное место или согревать пораженные ткани тела горячей водой или около горячих радиаторов.

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