Морозы уже близко. Как пережить резкое похолодание – основные правила

Нельзя оставаться на улице больше получаса. / Фото: Коллаж: Сегодня
В столице ждут резкое похолодание, уже ночью температура воздуха опустится до -11 градусов. Городские власти открыли пункты обогрева и напоминают основные правила поведения во время сильных морозов.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА .
Для кого работают пункты обогрева
Туда может обратиться любой, кому необходимо согреться. В некоторых пунктах обогрева можно получить первую медицинскую помощь, выпить горячего чая, а несколько пунктов имеют банки одежды, где при необходимости можно взять себе теплую одежду и обувь.
Полный список пунктов обогрева в Киеве публиковали на сайте "Сегодня".
Основные правила в морозную погоду
При значительном снижении температуры воздуха следует соблюдать следующие рекомендации:
- одевайтесь многослойно. Лучше надевать на себя пара легких кофт вместо одной теплой. Это должно предупредить потливость, которая на существуют опасна;
- защищайте открытые участки кожи. Не забывайте надевать перчатки, шапку, шарф, приподнимайте воротник;
- обувь следует надевать только сухую, а также следует помнить, что она не должна сдавливать ногу;
- не выходите на мороз голодными. Обязательно хорошо поешьте, желательно что-то высококалорийное. Замерзли – тоже съешьте что-нибудь;
- заходите каждый час или пол часа в теплое помещение, если вы проводите целый день на улице;
- двигайтесь на холоде, это усиливает кровообращение и способствует согреванию тела;
- подслащенный горячий чай или кофе позволят отогреться;
- нельзя употреблять алкогольные напитки – алкоголь приводит к более быстрым потерям тепла;
- нельзя растирать пораженное место или согревать пораженные ткани тела горячей водой или около горячих радиаторов.
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